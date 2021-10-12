Мнение: О том, как на самом деле цап-царапнули «Спутник V»

Пришло время рассказать всю правду о «лучшей в мире российской вакцине» от коронавируса «Спутник V»!

Уже каждая собака знает, что британские учёные контрразведчики из MI5 поймали Россию за руку. А «Спутник V» был украден у Оксфордского университета одним высокопоставленным «кротом» и группой хакеров ГРУ. О чём сообщил миру популярный таблоид «The Sun». По его информации, перспективный препарат «Петров» и «Боширов» увели у англичан буквально из-под носа, в марте или в апреле 2020 года. Именно поэтому уже в мае того же года #Россия внезапно заявила, что разрабатывает собственную вакцину против CoVID-19. После чего, срезая все углы в испытаниях, просто… зарегистрировала прививку «для экстренного применения».

Что ж, версия стройная. Но ей не хватает фактов для убедительности: по законам «шпионских игр» приходится верить джентльменам на слово. Хотя главное – правда. Ну, почти…

Хотите знать, как всё было на самом деле и благодаря кому состоялся самый удачный «цап-царап»? Тогда добро пожаловать под кат…

Предыстория у «Спутника V» действительно, некрасивая. И воровству в ней отдано немало места. Уж так получилось.

Но для начала – чуть-чуть ликбеза. И AstraZeneca, и «Спутник V» – вакцины векторные. В отличие от цельновирионных, в них используется не сам #коронавирус, пусть даже инактивированный, а маленький его фрагмент: участок генетического кода, ответственный за производство той части внешней оболочки SARS-CoV-2, к которой организм должен сформировать защитные антитела. Этот фрагмент методами генной инженерии переносится в ДНК другого вируса, сравнительно безопасного и хорошо изученного, после чего полученная химера, предварительно лишённая способности к размножению, вводится в организм человека. И когда иммунная система включается, реагируя на вторжение патогена, она заодно начинает вырабатывать антитела и к вот этой самой части коронавируса. Конкретно в нашем случае – к участку его специфического белка, образующего характерную «корону», которая выступает отмычкой, открывающей вириону вход в клетку человека.

Понятно, что данное описание сильно упрощено. Однако о принципе работы векторных вакцин уже хорошо и подробно рассказано в научно-популярной литературе, так что любой желающий большей конкретики может легко найти более подробную информацию.

Сама идея векторных вакцин родилась далеко не вчера: ещё в позднем #СССР проводились эксперименты с ними. Нынешний «НИЦ им. Гамалеи» в них тогда участвовал. Потом, в годы безвременья часть научных работ была законсервирована. А в начале 2000-х, когда в российскую медицину стали вкладываться хоть какие-то #деньги, с архивных папок отряхнули пыль.

Но поначалу лишь для того, чтобы немножко попилить бюджеты. Группа учёных – естественно из Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи – предложила «Роснано» инновационную разработку: вакцину от гриппа, основанную на иных принципах, чем все известные в России. Которые, к слову, были и остаются цельновирионными. Главным преимуществом была заявлена высокая скорость адаптации к новым штаммам, позволявшая более чем вдвое сократить срок запуска в производство. «Роснано» купилась и… получила пшик: недостроенное фармпредприятие под Ярославлем и не прошедший регистрацию препарат «АдеВак-Флю», у которого, как позднее установили эксперты, изначально не было шансов из-за ошибок в технологии. В общем, бывший сотрудник центра Гамалеи Рустам Атауллаханов попал под суд, а директор НИЦ Александр Гинцбург и его заместитель Денис Логунов выступили всего лишь свидетелями.

Возможно, эта история так бы и осталась пятном на репутации Центра. Но в 2014 году в Африке вспыхнула эпидемия лихорадки Эбола, и она сильно затронула интересы российского алюминиевого короля Олега Дерипаски. Его «Русал» пришёл в Гвинею в далёком 2002 году и постепенно взял под контроль практически всё производство бокситов в стране. А это, на минуточку, треть совокупных ресурсов этого сырья у компании. Для которой вспышка Эболы грозила обернуться миллиардными потерями: местные колдуны прямо кричали, что болезнь принесли белое, рабочие бастовали, а правительство уже намеревалось приступить к национализации всех рудников.

Олегу Дерипаске не оставалось ничего больше, кроме как пообещать неграм сделать их неуязвимыми к болезни. От которой тогда ещё не существовало ни лекарств, ни вакцин. Поиски чудо-средства привели российского «олигарха» к… тому же НИЦ им. Гамалеи, который в России считался едва ли не лучшим на тот момент. По непроверенной информации, на первой же встрече Александр Гинцбург не устоял перед способностями предпринимателя убеждать. Но, что неожиданно, честно признал: технология производства векторных вакцин ещё сырая, времени на доработку уйдёт много, а результат не вполне гарантирован.

– Но хотя бы #производство обеспечить вы сможете? – спросил влиятельный магнат.

– При работающей #технологии, да, – ответил ему хитромудрый директор.

И тогда Олег Дерипаска обратился к учёным Institut Pasteur, у которых как раз были и наработки, и разработки, и всё необходимое, но не было желающих во Франции спонсировать испытания и выпуск вакцины в официальный оборот. В общем, всё то, чего недоставало россиянам, было – не совсем официально – куплено у французов. Которые также обучили микробиологов из НИЦ им. Гамалеи. Как итог – в январе 2016 года #Россия объявила о создании вакцины от лихорадки Эбола. Более того, было сразу зарегистрировано целых две формулы, которые «гораздо эффективнее применяемых ранее препаратов». Тогда это вызвало форменный переполох в научном сообществе: страна, доселе производившая лишь БАД и, как максимум, дженерики по устаревшим технологиям, вдруг оказалась на самом острие медицинской науки. И только французский Институт Пастера отмолчался.

Впрочем, российскую вакцину от лихорадки Эбола всё равно не пустили на мировой рынок. Но Олегу Дерипаске на это было наплевать. Главное, что препарат действительно работал, пусть и не для всех. Естественно, согласия гвинейских рабочих никто не спрашивал: им просто кололи некую жидкость из пузырька, а через положенное время вводили второй укол. И смертность резко пошла вниз. Кстати сказать, в качестве одного из вирусных векторов в «Гам-Эвак Комби» использовался тот же самый, 5-й, штамм аденовируса, который впоследствии будет применён в «Спутнике V».

Потом НИЦ им. Гамалеи попытался уже самостоятельно развить этот успех при разработке вакцины от «ближневосточного» вируса MERS-CoV, родственного нынешнему коронавирусу. Но из-за высокой летальности, доходившей до 30%, та вспышка быстро улеглась…

Но в итоге полученные знания и наработанный опыт не пропали даром. В сущности, советская #история опять повторилась. Подобно тому, как добыча информации по «Манхэттенскому проекту» помогла Игорю Курчатову, знакомство с работами Вернера фон Брауна – Сергею Королёву, а консультации Гуго Шмайссера – Михаилу Калашникову, помощь специалистов международного класса из Пастеровского института стала для НИЦ им. Гамалеи волшебной палочкой-выручалочкой, позволившей уже самостоятельно наработать и опыт, и необходимые компетенции.

Вот такая #история «цап-царапа»…

А вы думали, что если некий «крот» выкрадет полный комплект технической документации, в России уже послезавтра можно будет начать производство хоть айфонов, хоть «боингов», хоть космических ракет многоразового использования?

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