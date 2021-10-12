Диетолог-нутрициолог рассказала, что будет с организмом, если каждый день есть йогурт

О полезных качествах кисломолочной продукции известно каждому. Одним из популярных продуктов в данной категории является йогурт. На прилавках магазинов можно встретить множество видов этого продукта на любой вкус и бюджет. Как йогурт влияет на здоровье? Можно ли есть его каждый день? На эти вопросы отвечает диетолог и нутрициолог Наталия Кушнир.

Влияние кисломолочного продукта на здоровье

Эксперт утверждает, что йогурт является отличным источником лакто- и бифидобактерий. Эти микроорганизмы принимают активное участие в нормализации функций кишечника и других органов пищеварительной системы.

Употребляя йогурт, человек обеспечивает организм легкоусвояемым белком. Существует множество видов этого молочного продукта. Йогурт может быть сладким, кислым, натуральным, с разными добавками. Кроме того, виды продукта отличаются друг от друга содержанием жира. Кушнир не рекомендует увлекаться йогуртами, в составе которых есть наполнители. Такие продукты содержат много быстрых углеводов. Эксперт советует отдавать предпочтение натуральному или греческому йогурту. Его можно употреблять в вечернее время, добавив в молочный продукт около 10 г (одну горсть) отрубей.

Йогурт обеспечивает организм кальцием, фосфором, витаминами группы В, магнием.

Такой набор компонентов позволяет поддерживать нормальный уровень артериального давления, сохранять оптимальную концентрацию холестерина в крови и хорошее самочувствие.

Можно ли употреблять йогурт ежедневно?

Ответ на этот вопрос зависит от состава молочного продукта.

Если в процессе производства йогурта не использовались красители, усилители вкуса и другие добавки искусственного происхождения, его можно употреблять каждый день. Однако в этом вопросе специалист советует учитывать индивидуальные особенности организма.