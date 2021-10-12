Банкоматы Сбербанка будут голосом объявлять остаток на счету при считывании карты

Сбербанк разработал инновационный речевой модуль для банкоматов. Оснащённые этой новинкой устройства будут голосом объявлять остаток на счету, как только пользователь вставит карту.

В пресс-службе банка пояснили, что нововведение ориентировано в первую очередь на клиентов старшего поколения – среди пожилых россиян немало тех, кому по разным причинам тяжело каждый раз вызывать функцию проверки баланса. Кроме того, это позволит сэкономить время.

За каждое срабатывание речевого модуля со счёта клиента будет списываться 12,95 рублей. Те, кто не желает пользоваться услугой, в любой момент могут написать письменное заявление в отделение по месту выдачи карты – если причины будут уважительными, речевое информирование для карты отключат на 30 дней.

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