 

Компания Mail.ru Group меняет название

12.10.2021, 20:10, Новости дня
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Теперь VK! Именно так будет называться известная российская компания Mail.ru Group, о чем официально сообщил ее генеральный директор Борис Добродеев.

Ранее стало известно, что Mail.ru Group получит дофинансирование из Сбербанка РФ на общую сумму 12 млрд 200 млн рублей.

По словам руководителя Mail.ru, вскоре VK станет одним единственным брендом, под которым будет выступать все разветвленная высокотехнологическая компания. Напомним, что она успешно работает на отечественном рынке уже четверть столетия. За это время был существенно расширен бизнес. На сегодня пользователи не всегда идентифицирует получаемые сервисы именно с данной компанией. Но когда все это будет выступать под одним единым названием, ситуация изменится.



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