 

Samsung Electronics запустит производство памяти DRAM DDR5 на техпроцессе 14 нм

12.10.2021, 20:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают источники, близкие к корейской компании Samsung Electronics, вскоре начнется производства памяти DRAM DDR5 по техпроцессу 14 нм.

По словам экспертов, это стало возможно благодаря использованию так называемого жесткого ультрафиолетового диапазона EUV. Память данного формата будет выпускаться по принципам массового производства, отмечают в компании.

Преимущество получаемых устройств состоит в том, что у них гораздо выше плотность хранения информации, чем у аналогов, уже существующих на мировом рынке. Например, объем данных, который может разместиться на одной и той же пластине, увеличивается примерно на 20%. Результатом станет существенной улучшения характеристик электронных устройств.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.09 / Компания Xiaomi блокирует смартфоны в ряде регионов мира

04.12 / СК заочно обвинил руководителей украинских радикальных организаций

07.10 / Адмирал рассказал, когда «Циркон» примут на вооружение

10.03 / Голикова допустила необходимость регулярных прививок от коронавируса

14.09 / Компания Tesla планирует обновить электрокар Model 3

30.10 / Отношения Москвы и Анкары проходят испытание на выносливость

30.12 / Правительство Ирана решило выделить семьям жертв крушения самолета МАУ по $150 тыс.

23.06 / Мнения: Против ковид-диссидентов надо учинить террор

05.01 / Средневековые традиции помогают итальянским ресторанам выжить в пандемию

13.04 / Алиев заявил о возможности заключения мирного соглашения с Арменией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика