Samsung Electronics запустит производство памяти DRAM DDR5 на техпроцессе 14 нм

Как сообщают источники, близкие к корейской компании Samsung Electronics, вскоре начнется производства памяти DRAM DDR5 по техпроцессу 14 нм.

По словам экспертов, это стало возможно благодаря использованию так называемого жесткого ультрафиолетового диапазона EUV. Память данного формата будет выпускаться по принципам массового производства, отмечают в компании.

Преимущество получаемых устройств состоит в том, что у них гораздо выше плотность хранения информации, чем у аналогов, уже существующих на мировом рынке. Например, объем данных, который может разместиться на одной и той же пластине, увеличивается примерно на 20%. Результатом станет существенной улучшения характеристик электронных устройств.