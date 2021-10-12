Мнение: Фигура умершего

Много писем о смерти от ковида, матерей, отцов, мужей.

Дорогие друзья, смерть близкого – это самое худшее, что может произойти в жизни, это объективное несчастье, серьезная утрата и фатальная потеря.

Самое верное поведение в такой ситуации – постараться сберечь то, что еще есть, чтобы одна потеря не потянула за собой другие.

Про беду потому и говорят, что она не приходит одна: беда вызывает состояние расшатанности, дезориентации, потери сил, и тогда могут случиться другие беды: потеря здоровья, финансовые потери, аварии по неосторожности, пожары и другие катастрофы. За одним близким можно потерять второго, поскольку его тоже подкосила потеря. Именно такой мрачный, но объективный взгляд помогает вернуть локус контроля на место. Нельзя отдаваться горю так, будто жизнь обязательно подставит свои добрые руки, утешит и убаюкает. Она может добавить проблем, если вы потеряете бдительность.

Поэтому нужно делать все то, что возвращает равновесие, что позволяет вернуть адекватное восприятие и сохранить то, что у вас есть, и тех, кто рядом с вами.

И для этого надо соблюдать несколько главных правил.

1. Не расшатывать себя воспоминаниями. Вспоминать ушедших близких можно и нужно, это наш долг и право, и светлая память будет утешением, но не сразу после потери, пока у вас вывернуты наружу все эмоции и чувства как кишки. Сначала нужно убрать фокус с воспоминаний. Надо оборвать канал, куда рекой утекает ваша энергия, направить внимание на восстановление себя и на помощь живым близким.

2. Не решать вопрос, кто виноват в потере. Даже если виноватые есть, если была чья-то роковая ошибка и даже злой умысел, это не тот вопрос, который вы должны решать сейчас, пока нет резерва сил. Тем более не стоит искать вину у себя и близких, добивая тех, кто выжил, жестокими словами. Нужно относиться бережно к себе и близким, нужно призвать на помощь смирение. Это энергосберегающий режим, который спасет вас от падения в пропасть.

3. Обратить свою энергию на активные бытовые дела и заботу о близких, не сидеть без дела и не смотреть в пустоту. Занимайтесь делами, сначала похоронными, потом бытовыми. Хотя бы сорок дней лучше не думать про наследство, иначе мысли о имуществе умершего будут обострять чувства вины и страха. Сорок дней – это срок, который важен не для умершего, а для живых, за это время рана немного затягивается, если вы не раздираете ее и не посыпаете солью все эти сорок дней. За год ваша рана должна зарубцеваться.

4. Не забегать вперед. Время действительно лечит и все расставляет на места, но пока вы здесь, а не в будущем, то есть время еще не прошло, не пытайтесь представить, как вы себя будете чувствовать потом, просто доверьтесь времени. Время лечит не всегда, а только в том случае, если вы все это время не сливаете свою энергию в дыры: в алкоголь, в самобичевание, в ссоры. Вот тогда время восстановит ваше поле и умерший близкий станет для вас ангелом-хранителем, а не вечно гноящейся раной.

stranger_ya

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

У меня умер муж и я не знаю как пережить это горе. Мне 38 лет, у нас двое детей – дочь 14 и сын 6. Мы были женаты 15 лет. Я понимаю, что жизнь продолжается, но это очень больно. Я понимаю, что я не могу развалиться эмоционально, потому что надо растить детей.

Я учитель в школе. Я заразилась коронавирусом в школе в первые дни учебного года. Я заболела первая. За мной наш 6-летний сын, потом мой муж, потом дочь. Дети перенесли легко – три дня температуры и все. Мы с мужем попали в больницу. Меня выписали через 2 дня долечиваться дома с кислородным баллоном. Муж провел в больнице месяц. Ему увеличивали лечение по мере того как его легкие ухудшались. Я до последнего надеялась, что он поправится, но он не вернулся домой.

Я понимаю, что это реальность, что я не проснусь в мир, где он жив но это так больно. Я останавливаю себя от мыслей, что «если бы мы сделали что-то по-другому» потому что ничего уже не изменить. Но эти мысли лезут все равно. Я стараюсь не вспоминать ссоры и трудные моменты, чтобы не скучать по нему так сильно. Я пытаюсь не винить себя, но это трудно, потому что именно я принесла заразу домой и я жива, а он – нет. Я говорю себе, что он не страдает больше, но это не помогает. У него было 4 операции на спину и 10 лет он принимал обезболивающие, они помогали, но боль была неотъемлемой частью его жизни.

Дети, мне кажется, перенесли это легче, слишком легко как мне кажется. Они ведут себя нормально, но я не знаю так ли это на самом деле. И не знаю как им помочь. И не знаю что нормально в этой ситуации. Я не хочу лезть выяснять, но не хочу и пропустить если есть проблемы.

Я боюсь, что наш сын не будет помнить отца. Мой муж был супер отец, но сын всего 6. И эта мысль меня просто убивает. И опять же я чувствую, что это моя вина.

Я пытаюсь занимать себя. У нас большой участок – 10 акров. Подготовка участка к зиме – много работы. Дети помогают. Мне легче, когда я работаю физически. В то же время я понимаю как много работы на земле и не знаю как я буду справляться. Дочь категорически против переезда.

Что бы я не делала я думаю «Надо сказать мужу», «Надо спросить мужа», а потом понимаю, что не смогу и накатывает боль. Есть периоды, когда чувства немеют и я думаю, что становится легче, но потом опять накатывает с новой силой. Он был моим лучшим другом, опорой. Я всегда знала, что что бы ни случилось, мне надо позвать его/позвонить ему и он все исправит, успокоит или даст дельный совет.

Как пережить это и не свалиться в отчаяние, депрессию? Как поддержать детей?

(Примерно год будут возникать импульсы рассказать, позвонить, поделиться, обратиться к умершему супругу. Его фигура в поле такая сильная и живая, что это почти неизбежно. Фигура в поле меняется не сразу. Но все-таки разговаривать с этой фигурой не нужно. Особенно нельзя спорить с ней, ругать ее, например за то, что муж плохо заботился о здоровье, неистово просить прощения, оправдываться, обещать вскоре тоже умереть и так далее. Все это запускает злокачественные процессы в поле. Говорить о любви фигуре можно, но стараться делать это со светлым чувством, а не с ужасом и болью. И фокус от фигуры лучше отводить, не держать на ней долго. Лучше всего делать что-то в память о ней, в честь нее. Дать этой фигуре славу, а не сливать свою энергию в дыру, рыдая и проклиная себя. Подумайте, разве этот человек хотел вас погубить? Разве вы не обижаете его память, делая из его фигуры злого демона? Но и в другую крайность ударяться нельзя. Некоторые пишут, как пытаются веселиться. Траур стоит соблюдать хотя бы три месяца, то есть не принимать участие в бурном веселье, соблюдать спокойный режим. Иначе вы будете чувствовать или даже иметь косяк перед фигурой. Вообще отношения с такими фигурами в поле – это отдельная очень серьезная тема. Я пока откладываю ее)