 

В Подмосковье у мужчины в бронхах нашли птичью кость

12.10.2021, 20:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В подмосковном Красногорске врачи обнаружили в бронхах одного из своих пациентов весьма необычный инородный предмет. Мужчина пожаловался медикам на сухой кашель в течение нескольких недель.

Он обратился в Красногорскую городскую больницу №1, специалисты которой направили его на стационарное лечение. Мужчина рассказал врачам, что проблемы со здоровьем начались
во время отпуска
после приема пищи, когда он подкрепился куриным мясом. За несколько дней до госпитализации у него повысилась температура, достигнув отметки в 39 градусов. В ходе обследования выяснилось, что в бронхах пациента застряла куриная кость, которая вызвала воспаление. После этого пациенту провели операцию и успешно удалили причину недуга. Вскоре мужчина поправился и был выписан, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / Мнение: Минюст включил структуры Навального в список запрещенных организаций

05.08 / Мнение: Язык богов

07.10 / Мнение: Россия не будет воевать в Нагорном Карабахе

05.01 / Врачи развенчали мифы о воздействии активированного угля на организм

01.10 / НМИЦ гематологии выявил перебои с поставками 26 базовых онкопрепаратов в регионах

29.06 / Дизайнер Honda показал рендеры футуристического концепта Rolls-Royce

27.08 / “Я кусала локти”: Юлианна Караулова отказалась петь в SEREBRO из-за Темниковой и Серябкиной

14.02 / Hugo Boss выиграл тендер на пошив униформы для Росгвардии и ОМОНа

08.03 / «Спину тянет» – Александру Домогарову стало плохо после выступления в спектакле

22.10 / Врачи назвали простой продукт для долголетия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика