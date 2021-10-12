Инсульт и сердечный приступ: диетолог предупредила об опасности таблеток для похудения
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Употребление различных препаратов для похудения чревато серьезными негативными последствиями для здоровья. Об этом рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Зинаида Руденко.
По словам Руденко, подобные средства могут вызывать, среди прочего, – дистрофию, инсульты и сердечные приступы. Специалист напомнила, что бороться с ожирением следует с помощью правильного питания и занятий спортом. При этом не обязательно нагружать себя тяжелыми тренировками и отказываться от любимых блюд: достаточно сбалансировать рацион и выходить на длительные прогулки, сообщают “Вести Подмосковья”.
Смотреть комментарии → Комментариев нет