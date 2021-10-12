В Ростове открыли первые на юге РФ центры развития управленческих компетенций

АНО «Россия – страна возможностей» открыла на базе крупнейших вузов Ростовской области – Южного федерального университета и Донского государственного технического университета центры оценки и развития управленческих компетенций в Ростове-на-Дону. Они стали первыми на юге России.

В центрах компетенций студенты будут проходить тестирования своих лидерских навыков, эмоционального интеллекта и способностей. После тестирования профили студентов будут отображаться в базе для работодателей, также резидентам центра сформируют личные траектории развития, передает ТАСС.

«Мы рады, что те два вуза, которые показали нам свою работу и стали победителями «Приоритет – 2030» открывают эти центры – Южный федеральный университет и Донской государственный технический университет, где есть сильная база. <…> Эта совместная работа позволит определить нам потенциал ребят и их образовательную траекторию», – сказала директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Татьяна Рябко.

Как отметила ректор Южного федерального университета Инна Шевченко, открытие такого центра на базе вуза поможет студентам наладить диалог с работодателями. «Нам важно, чтобы выпускники Южного федерального университета, получив диплом об окончании вуза, не только знали, где и кем они будут работать, но уже были знакомы с тем предприятием, в котором хотят построить свою профессиональную карьеру, знали его специфику, техническое оснащение, направленность деятельности», – сказала она.

Кроме того, на церемонии состоялось подписание соглашения между ЮФУ И АНО «Россия – страна возможностей» в части взаимодействия по трудоустройству студентов и развитию соответствующих центров.