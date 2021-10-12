 

Защита Медведчука попросила суд не арестовывать его

12.10.2021, 20:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАдвокат главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука Дмитрий Лойфман просит суд отказать прокурору в удовлетворении ходатайства об аресте политика и залоге по делу о «схемах» импорта угля из Донбасса, сообщил телеканал «Первый независимый».

«Подозрение основано полностью на домыслах и фантазиях прокуроров. Никакого объяснения тому, почему нам необходимо назначить такой залог нет. Если мы говорим об убытках стране, то я достаточно подробно пояснил, что их нет… Никакого преступления здесь не усматривается в принципе… поэтому прошу в категорической форме, полностью отказать в удовлетворении ходатайства», – передает его слова РИА Новости.

Лойфман заявил, что требование стороны обвинения о залоге в размере около 38 млн долларов является чрезмерным. Адвокат напомнил, что счета Медведчука и его имущество находятся под санкциями, соответственно, политик не может ими распоряжаться.

Ранее во вторник украинская прокуратура попросила суд арестовать до 19 ноября Медведчука с возможностью внесения залога в размере почти 38 млн долларов. Сам Медведчук в Печерском районом суде Киева, где ему избирается мера пресечения, заявил, что считает обвинения против него безосновательными.

Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и сообщил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.



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