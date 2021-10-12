Иммунолог опровергла миф о достаточности прогулок на солнце для восполнения дефицита витамина D

Чтобы избежать нехватки витамина D в организме в осенний, зимний и весенний периоды, необходимо есть морепродукты и рыбу, а также при возможности совершать прогулки в солнечные дни, сообщила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

«От достатка витамина D в организме зависят очень многие факторы. Он, например, участвует в обмене микроэлементов, кальция, поэтому при его дефиците может быть хрупкость костей, измениться состояние кожи. Также от недостатка любых витаминов может ощущаться повышенная усталость, расшатанность нервной системы и так далее», – говорит Логина.

Она подчеркивает, что из-за недостатка солнца в осенний, зимний и весенний периоды часто замечается дефицит витамина D. Кроме того, нехватке данного витамина подвержены в основном офисные работники, а также те, кто в дневное время постоянно находятся в помещении и практически не выходят на улицу.

«Сейчас в любой лаборатории можно определить уровень содержания витамина в организме по анализу крови, и, соответственно, корректировать его. Специального направления врача этот анализ не требует. Но вот за расшифровкой следует обратиться к доктору, который вас курирует, только он может назначить прием дополнительных витаминов, если это будет необходимо. Самому какие-то препараты пить не следует», – рекомендует иммунолог.

Сдавать такой анализ достаточно один раз в год, преимущественно в зимне-весенний период, либо опираясь на собственные ощущения и состояние организма, продолжает врач. В том числе, при проявлении признаков авитаминоза (чрезмерной сухости кожи, появлении головных болей, резкого упадка сил, депрессии и других симптомов).

«Чтобы избежать авитаминоза, нужно просто соблюдать рациональное питание, которое будет содержать морепродукты, рыбу. Их нужно употреблять наряду с овощами, фруктами, мясом. Но сколько конкретно съедать рыбы нужно каждому, сложно сказать, поскольку все зависит от комплекции человека. Кроме того, так как продуктов, которые содержат витамин D, мало, то еще и в обязательном порядке нужно солнышко», – заключила Логина, добавив, что регулярные прогулки в дневное время, даже небольшие, вполне могут предотратить дефицит витамина D в организме.

Ранее врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина предупредила россиян, что чрезмерное употребление витамина D может оказать пагубное влияние на организм из-за повышения уровня кальция в крови, поэтому самостоятельно назначать себе препараты, содержащие его, не стоит.