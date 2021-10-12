Мнение: Голодающие дети в Канаде, пекарь-франкофоб и консервы в британских школах

1. До чего же довели Канаду её правители, которые так цепляются за личную власть, что передают её уже по наследству, от отца к сыну. Миллионы канадских школьников голодают (см. плакат), однако у Министерства образования нет на них денег, деньги на еду школьникам приходится клянчить чуть ли не через смски:

https://trollitota.d3.ru/smekhderzhava-2205866/

Однако при этом Канада не забывает тратить астрономические суммы на закупку новых военных самолётов. Такое впечатление, будто кто-то собирается нападать на эту северную страну, которая граничит только с США, с Данией и ещё на полшишечки с Францией.

2. Скандал в Париже — в традиционном конкурсе парижских пекарей победил некий выходец из Туниса. После победы он должен был получить почётное место поставщика Елисейского дворца, однако в его соцсетях нашли массу франкофобии; выяснилось, что пекарь вовсю ругал новую родину на арабском языке:

https://rg.ru/2021/10/07/makron-otkazalsia-ot-luchshih-bagetov-parizha.html

Тут французское государство сильно отличается от нашего. Даже если условный российский пекарь является открытым и отъявленным русофобом, он всё равно может рассчитывать получить или крупный бюджетный контракт, или заказ от какой-нибудь госкомпании: “не жалует царь, да жалует псарь”. На мой взгляд, французы действуют более последовательно.

3. В Британии, тем временем, всё идёт по позднесоветскому сценарию – проблемы с подготовкой к отопительному сезону, в магазинах дефицит, запасы продуктов закупают «на чёрный день»:

https://lenta.ru/news/2021/10/08/britain_brexit_crisis/

В Британии поставщики продуктов в места общественного питания призвали школы запастись консервированной и замороженной едой, чтобы пережить зимой возможный дефицит поставок. Об этом сообщает Independent.

Один из крупнейших поставщиков столовых в Великобритании ISS, снабжающий 450 школ, заявил, что на дефицит в первую очередь влияет нехватка водителей грузовиков и задержка импорта. По словам организации, учебные заведения должны вовремя пополнить запасы всевозможных продуктов длительного хранения, чтобы «в худшем случае у учащихся всегда был доступ к какой-либо еде».

Вот странно. В позднем СССР не было проблем с отсутствием рабочей силы, как ныне в Британии. Аналогов Брекзита СССР тоже вроде не совершал (до своего развала), топлива и электричества было предостаточно. Тем не менее, и там, и там дефицит, и там, и там кризис.