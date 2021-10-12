Мнение: Блокировка счетов

Первый же законопроект, который будет рассматривать Дума, предсказуемо лежит в тренде дальнейшего увеличения террора против населения. Теперь ФСБ и МВД получат право блокировать любые счета любого российского гражданина во внесудебном порядке на любой срок при наличии подозрения на отмывание денег, финансирование экстремизма и терроризма, а также при подозрении на незаконный оборот наркотиков.

Проще говоря — любой человек может быть лишен доступа к своим деньгам лишь по подозрению. Есть ли что под этим подозрением или нет — вопрос несущественный. Собственно, и в судебном порядке проблем с такой блокировкой нет — суды в России проштампуют любое решение, но даже эта процедура слишком утомительна для репрессивной машины.

Государство окончательно отбрасывает устаревшее понятие о правах человека. Любой, кто находится на территории России, полностью бесправен по отношению к государству. Ломаются последние механизмы, которые обеспечивают хоть какую-то неприкосновенность человека, его жизни, его возможностей и поступков. Это не означает немедленную посадку всех в один барак. Но теперь территория обнесена колючей проволокой, а по углам ставятся вышки с пулеметчиками. Это еще не концлагерь в полном смысле, но темпы его строительства достаточно высоки.

Причина известна: режим деградировал как система управления. Он не в состоянии обеспечивать функционирование государственных институтов иначе, чем через насилие и террор. Но это лишь иллюзорное упрощение управления: в террор тоже нужно уметь, а он в ресурсном отношении гораздо более затратен, чем обычное «мирное управление». Через довольно короткое время режим с удивлением увидит, что контроль над государством и обществом стал еще более хаотичным, и попробует решить проблему через еще больший террор. И снова столкнется с той же проблемой, но еще быстрее.

У террора есть неприятное следствие — он является самопроизвольным процессом. И остановить его достаточно сложно. Для этого потребуется затратить немалый ресурс, но именно дефицит ресурса и стал причиной, побуждающей к террору.

Террор — весьма специфический инструмент, которым нельзя пользоваться как последней надеждой. В противном случае он очень быстро приводит к прямо противоположному результату. Думаю, что в этом не слишком хитром правиле очень скоро убедятся и кремлевские. Возможно, им кажется, что насилие — вполне рабочий инструмент, с помощью которого они будут грабить страну бесконечно долго. Однако их проблема в том, что включив террор, они, напротив, лишь приближают свой крах.

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