NBC – влетит в копеечку — вслед за резким ростом цен на бензин США ждёт подорожание отопления

Цены на бензин в Соединённых Штатах продолжают стремительно идти вверх, но вскоре американцы могут столкнуться с ещё одной проблемой. По словам экспертов, если спрос на топливо сохранится, а зима окажется суровой, то жителям страны придётся платить за отопление дома на 30% больше, чем в прошлом году, пишет NBC News.

Сегодня цены на бензин стремительно растут, и конца-края этому не видно.

ПАТРИК ДЕ ХААН, топливный аналитик компании GasBuddy: Американцы ежедневно тратят на бензин на 430 миллионов долларов больше, чем всего год назад.

В некоторых городах Калифорнии цены (на топливо. — ИноТВ) превышают пять долларов за галлон. А здесь, в Иллинойсе, полная заправка бака будет стоить вам почти на 20 баксов дороже, чем в прошлом году.

МУЖЧИНА: Каждый раз, когда я заправляюсь, набегает около 89 долларов.

МЕГАН ФИЦДЖЕРАЛЬД, корреспондент NBC: Как вы к этому относитесь?

МУЖЧИНА: (Смеётся.) Я разоряюсь!

ДРУГОЙ МУЖЧИНА: Это плохо, но что мы можем поделать?

Между тем эксперты говорят, что проблема не ограничится заправкой вашего автомобиля. Отопление дома этой зимой может влететь вам в копеечку.

МАЙКЛ УЭББЕР, профессор Техасского университета в Остине, специализирующийся на энергоресурсах: Цены на нефть и газ по-прежнему остаются высокими в отопительный сезон, следовательно, он обойдётся гораздо дороже для экономики, общества и домовладельцев.

Счета за отопление могут вырасти примерно на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Как и во всём остальном, в происходящем отчасти виновата пандемия. В 2020 году спрос на газ резко упал, в то время как в мире вводился карантин, и поставки всё ещё не догнали (доковидных объёмов. — ИноТВ).

Кроме того, ураган «Ида» привёл к остановке добычи в Мексиканском заливе. Из-за его последствий добыча нефти может сократиться на 30 миллионов баррелей в этом году.

В Белом доме заявляют, что работают над решением проблемы.

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Хотя нам необходимо предпринять шаги для решения краткосрочных проблем с поставками, нам также следует следить за долгосрочными перспективами и влиянием климата.

Итак, все мы хотим знать, как нам сэкономить деньги. Эксперты советуют ездить по шоссе медленнее, снижая скорость на 5—10 миль в час, что позволяет снизить потребление топлива. Уберите ненужные предметы, которые утяжеляют вашу машину. Что касается отопления дома этой зимой…

ПАТРИК ДЕ ХААН: Одевайтесь потеплее и уменьшайте температуру на термостате.

Меган, когда стоит ожидать снижения цен?

МЕГАН ФИЦДЖЕРАЛЬД: Что ж, Хосе, эксперты по энергетике говорят, что на это могут уйти месяцы. Всё зависит от спроса, поэтому, например, если больше людей будет ездить на работу, а зима будет суровой, то цены продолжат расти и в следующем году.

Дата выхода в эфир 10 октября 2021 года.