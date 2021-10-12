 

В России новый рекорд смертности от COVID-19. В РФ седьмые сутки подряд фиксируют свыше 900 летальных случаев

12.10.2021, 19:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В стране седьмые сутки подряд фиксируют свыше 900 летальных случаев – 10 октября умерло 957 пациентов с COVID-19, 9 октября – 962, 8 октября – 968, 7 октября – 936, 6 октября – 924, 5 октября – 929.

Больше всего россиян скончалось в понедельник в Москве (70) и Санкт-Петербурге (62). Столица РФ лидирует и по общему числу смертей от коронавируса – более 29,8 тыс.

С начала эпидемии число смертей среди пациентов с COVID-19 достигло в РФ 218 345.

11 октября в России подтвердили 28 190 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за время пандемии – около 7,83 млн.

В статистику по стране минздрав РФ включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по количеству случаев COVID-19. Больше только в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Россия также пятая в мире по числу смертей от коронавирусной инфекции. Больше летальных случаев лишь в США, Бразилии, Индии и Мексике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.02 / В Украине за сутки почти 6 тыс. человек заболели COVID-19

29.08 / В Госдепартаменте опровергли слова Путина о задержании предполагаемых наемников в Беларуси

19.08 / Свидетель объяснил отказ Ефремова извиняться за ДТП

02.05 / Центр Чумакова анонсировал выпуск 7,5 млн доз вакцины «КовиВак»

14.12 / Доцента “Львовской политехники”, который показывал студентам порно на контрольной, отстранили

07.07 / США анонсировали переговоры с Россией по кибербезопасности

16.08 / Самолеты ВВС Германии не смогли приземлиться в Кабуле

29.06 / Ядохимикаты, тяжелые металлы и мор рыбы. Аудиторы назвали экологическое состояние Днепра катастрофическим

17.10 / Европа хочет испытать свою вакцину от СOVID-19 на украинцах

30.08 / Асад утвердил новое правительство Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика