В России новый рекорд смертности от COVID-19. В РФ седьмые сутки подряд фиксируют свыше 900 летальных случаев

В стране седьмые сутки подряд фиксируют свыше 900 летальных случаев – 10 октября умерло 957 пациентов с COVID-19, 9 октября – 962, 8 октября – 968, 7 октября – 936, 6 октября – 924, 5 октября – 929.

Больше всего россиян скончалось в понедельник в Москве (70) и Санкт-Петербурге (62). Столица РФ лидирует и по общему числу смертей от коронавируса – более 29,8 тыс.

С начала эпидемии число смертей среди пациентов с COVID-19 достигло в РФ 218 345.

11 октября в России подтвердили 28 190 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за время пандемии – около 7,83 млн.

В статистику по стране минздрав РФ включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по количеству случаев COVID-19. Больше только в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Россия также пятая в мире по числу смертей от коронавирусной инфекции. Больше летальных случаев лишь в США, Бразилии, Индии и Мексике.

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