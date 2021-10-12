 

Мнение: Крым наоборот

12.10.2021, 19:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Все мы помним (хотя большинство, конечно, давно забыло), что с 2011 года путинский режим впал в глубокий внутренний кризис, и популярность Путина таяла буквально на глазах в самых широких слоях населения. Я сам тогда проводил десятки фокус-групп в трудовых коллективах крупных предприятий, и не какая-то там гнилая интеллигенция, а самые натуральные рабочие – слесари и токари – отзывались мне о Путине в самых нелицеприятных выражениях, типа “надоел”, “а что с него толку”, “ухудшение жизни”, “чего в нем хорошего” и т.п. Я еще поражался радикализму настроений во вроде бы совершенно аполитичной массе.

Но это было реально так. В 2012 году Путин еле-еле выиграл выборы в первом туре (и то, похоже, не обошлось без существенного вброса), в 2013 положение только усугублялось, были большие надежды на Олимпиаду в Сочи – но она, вопреки ожиданиям Кремля, особого патриотического подъема не вызвала. Словом, динамика была однозначной, но все перевернула “палочка-выручалочка” – захват Крыма.

Крым взвинтил рейтинги, породил эйфорию, мигом превратил Путина в отца нации и творца всех наших побед, на его инерции Путин сумел легко проскочить выборы в 2018. В общем, это случился такой “туз в рукаве”. Но интересно: а может ли быть ситуация “Крыма наоборот”? Если захват некой территории порождает для правителя карт-бланш и забвение всех прегрешений – не получится ли так, что потеря каких-то территорий породит противоположное – то есть столь же внезапное всеобщее разочарование и проклятие от тех же широких слоев населения?

Другими словами: если захват территории у нас на глазах превращает хромую утку в нацлидера – не превратит ли потеря территорий нацлидера даже не в утку, а в ощипанного петуха?

Похоже, есть некий шанс увидеть эксперимент на деле. Тут Япония вдруг “проснулась”: ее премьер Кисида выступил сегодня с грозными заявлениями относительно “северных территорий”, то есть наших Курильских островов. Они, мол, “наши японские”, вопроса нет, и вести о них дальше бессмысленные переговоры Япония больше не будет, только конкретные (надо понимать – о порядке передачи).

И, по слухам, японские “силы самообороны” уже давно готовы эти острова у нас браво и лихо просто захватить, высадив десант и устроив нам, таким образом, “русские Фолкленды”. Перевес в “обычных вооружениях” там у Японии огромный, долго сопротивляться не получится. Что тогда – реально, что ли, нанести по Японии ядерный удар? Как-то сомнительно, что наш дедок на такое решится – ему это явно не по характеру (да и слава богу, на мой взгляд).

Но вопрос – выдержит ли “народная любовь” такой афронт? Будем посмотреть.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / Ученые раскрыли тайну загадочного «исчезновения» льда на Земле

03.12 / Пригожин назвал «негодяем» Шнурова из-за конфликта с Бастой

28.09 / Военный эксперт заявил о начале “скрытой оккупации” Белоруссии Россией

23.02 / Викторию Боню раскритиковали за прическу «как у ее собаки»

25.10 / Назван преемник Александра Лукашенко

20.02 / Мосгордума легализовала однополые браки

28.07 / Москвичка отбилась от маньяка благодаря укусам

03.05 / Более 250 журналистов со всего мира выступили в поддержку «Важных историй», DOXA и «Медузы»

24.08 / Мнение: Музей Новой хронологии – империя мракобесия

29.09 / Армения ограничила выезд из страны мужчин старше 18 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика