Мнение: Крым наоборот

Все мы помним (хотя большинство, конечно, давно забыло), что с 2011 года путинский режим впал в глубокий внутренний кризис, и популярность Путина таяла буквально на глазах в самых широких слоях населения. Я сам тогда проводил десятки фокус-групп в трудовых коллективах крупных предприятий, и не какая-то там гнилая интеллигенция, а самые натуральные рабочие – слесари и токари – отзывались мне о Путине в самых нелицеприятных выражениях, типа “надоел”, “а что с него толку”, “ухудшение жизни”, “чего в нем хорошего” и т.п. Я еще поражался радикализму настроений во вроде бы совершенно аполитичной массе.

Но это было реально так. В 2012 году Путин еле-еле выиграл выборы в первом туре (и то, похоже, не обошлось без существенного вброса), в 2013 положение только усугублялось, были большие надежды на Олимпиаду в Сочи – но она, вопреки ожиданиям Кремля, особого патриотического подъема не вызвала. Словом, динамика была однозначной, но все перевернула “палочка-выручалочка” – захват Крыма.

Крым взвинтил рейтинги, породил эйфорию, мигом превратил Путина в отца нации и творца всех наших побед, на его инерции Путин сумел легко проскочить выборы в 2018. В общем, это случился такой “туз в рукаве”. Но интересно: а может ли быть ситуация “Крыма наоборот”? Если захват некой территории порождает для правителя карт-бланш и забвение всех прегрешений – не получится ли так, что потеря каких-то территорий породит противоположное – то есть столь же внезапное всеобщее разочарование и проклятие от тех же широких слоев населения?

Другими словами: если захват территории у нас на глазах превращает хромую утку в нацлидера – не превратит ли потеря территорий нацлидера даже не в утку, а в ощипанного петуха?

Похоже, есть некий шанс увидеть эксперимент на деле. Тут Япония вдруг “проснулась”: ее премьер Кисида выступил сегодня с грозными заявлениями относительно “северных территорий”, то есть наших Курильских островов. Они, мол, “наши японские”, вопроса нет, и вести о них дальше бессмысленные переговоры Япония больше не будет, только конкретные (надо понимать – о порядке передачи).

И, по слухам, японские “силы самообороны” уже давно готовы эти острова у нас браво и лихо просто захватить, высадив десант и устроив нам, таким образом, “русские Фолкленды”. Перевес в “обычных вооружениях” там у Японии огромный, долго сопротивляться не получится. Что тогда – реально, что ли, нанести по Японии ядерный удар? Как-то сомнительно, что наш дедок на такое решится – ему это явно не по характеру (да и слава богу, на мой взгляд).

Но вопрос – выдержит ли “народная любовь” такой афронт? Будем посмотреть.