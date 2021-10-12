 

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о снегопаде в октябре

12.10.2021, 19:08, Разное
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Период классической сухой и солнечной “золотой осени” в Москве и Московской области заканчивается.
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в ближайшие дни его сменят похолодание и осадки.

Макарова прогнозирует, что уже в среду в столичном регионе пройдут небольшие дожди, а температура воздуха не будет превышать 13 градусов тепла. А в ночь с субботы на воскресенье она и вовсе может опуститься до -2 градусов, из-за чего к утру 17 октября вероятно выпадение снега, сообщает “Радио 1”.



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