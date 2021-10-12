 

Борис Рожин: России нельзя отступать из Мали

12.10.2021, 19:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Наша страна за долгие годы заработала в Африке авторитет надежного союзника, который способен помочь в критической ситуации. Поэтому отказ от сотрудничества с африканцами может быть расценен как слабость.

“Если Россия откажется от сотрудничества с Мали, то другие африканские страны будут уже с недоверием относиться к сотрудничеству с русскими. Правительства зададутся вопросом о целесообразности сотрудничества с таким партнером.

Если утратим позиции в одной стране, то пойдут «круги по воде», которые ослабят возможности вести дела в других странах континента. Когда демонстрируется сила, как это происходит в ЦАР, военно-политический престиж растет. России следует придерживаться политики разумной силы, основывающейся на принципе: мы ни на кого не нападаем, нам не нужна чужая территория, но мы отстаиваем свои интересы”, – объяснил Рожин.

Проблемы могут возникнуть даже за пределами Африки – во всех “болевых точках” России, таких, как республики Донбасса, Крым, Сирия.

Эксперт подчеркнул, что отступать нет смысла, поскольку в современном мире следует говорить с позиции силы. Россия закрепляется в Африке через ЦАР и Мали, поэтому Франции следует разговаривать с Россией с учетом современных реалий. Парижу следует отказаться от идеологизированного подхода и приступить к практической политике в отношениях с Москвой.

“Франция до недавнего времени не сталкивалась с конкуренцией в Африке. Сейчас она в силу своей слабости не в состоянии поддерживать позиции. Это произошло в ЦАР и сейчас происходит в Мали.

Миротворческая миссия Франции занималась не борьбой с террористами, а обеспечение интересов Парижа. Россия же предлагает поддержку в виде поставок военной техники и российских специалистов.

На примере ЦАР все видят, что эта схема работает. Другие страны также проявляют интерес к России. Это способствует восстановлению влияния Москвы на Черном континенте”, – резюмировал эксперт.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.05 / Чем больше интриг, тем лучше: зодиакальные знаки, ищущие сложные отношения

23.02 / РАН поддержала внедрение «этноматематики» в курс алгебры

19.09 / Кондратьев подарил шампура пожарным, тушившим возгорание в заповеднике «Утриш»

23.05 / Диетолог рассказала о продуктах для быстрого похудения

19.02 / Почему американские СМИ закрыли глаза на преступление российского хоккеиста Панарина?

02.03 / Сложное строение ушей позволяло неандертальцам воспринимать речь Homo sapiens

09.02 / Мнение: Неслыханный гуманизм

08.12 / Финалист конкурса “Лидеры России” возглавил Магаданскую областную больницу

08.10 / Почему не вмешались мужчины? – Личное мнение

06.08 / Прописанный в Новосибирске Жерар Депардье обвинен в попытке изнасилования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика