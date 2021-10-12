Пытавшегося стрелять в полицейского в Москве мужчину обезвредили

Мужчина в столичном отделении полиции попытался произвести выстрел в полицейского, но был обезврежен, сообщила представитель ГСУ СК по городу Юлия Иванова.

«По данным следствия, вечером 12 октября мужчина зашел в помещение, где расположена дежурная часть ОМВД РФ по району Преображенское Москвы, и направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции», – цитирует Иванову ТАСС.

Мужчина не успел произвести выстрел, так как его действия были своевременно пресечены, он был обезврежен.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», вскоре его доставят в подразделение СК для следственных действий.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по прохожим в селе под Киевом, в результате 27-летний мужчина был ранен в ногу.