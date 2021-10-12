В Татарстане возбудили дело о неуплате налогов сумму более 400 млн рублей

Уголовное дело о неуплате налогов на сумму более чем 400 млн рублей возбуждено против генерального директора АО «Набережночелнинский крановый завод», сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Татарстану.

«Следственными органами СК РФ по Татарстану в отношении 50-летнего генерального директора АО «Набережночелнинский крановый завод» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере)», – говорится в сообщении на сайте СУ СК по Татарстану.

По данным следствия, с 2016 по 2019 год глава предприятия представил в налоговую инспекцию декларации, в которых указывал фиктивные сведения по сделкам с девятью «техническими» контрагентами. В результате он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 404 млн рублей.

На предприятии проводится обыск, расследование дела продолжается.

Ранее собственника сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана объявили в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов.