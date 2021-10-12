Мнение: Интернет и видеоигры против чтения, полезные привычки и Дуров против соцсетей

1. Любопытное исследование о сопоставлении пользы и вреда чтения с интернетом и компьютерными играми комментирует Виктор Мараховский. Табличку из источника я перевёл с английского и прикрепил к посту (см. выше):

https://t.me/vmarahovsky/2022

…далёкий американский исследователь на днях подогнал ряд великолепных (правда великолепных) статданных, бьющих по голове.

https://treeofwoe.substack.com/p/fast-food-for-the-mind

Я перечислю только самые потрясающие из данных (материал американский, но если у нас не то же самое, то я Папа Карло), итак.

– Количество слов в предложении в опубликованных книгах с восемнадцатого столетия по начало двадцать первого упало с почти 40 до 14.

– Количество слов в абзаце резко занырнуло в последние полвека, после тотального внедрения телевидения — со 103 до 71.

– Литературный текст, понимание которого требуется от выпускника сегодня, проще, чем текст, понимание которого требовалось от довоенного восьмиклашки.

– Процент взрослых людей, читающих книги вне рабочих обязанностей, падает на 7% ежегодно –

– Навыки чтения обваливаются столь же ежегодно –

– и да, при этом чтение остаётся не только самым экономичным по времени способом получения знаний, но также и единственным, не имеющим побочных эффектов в виде, я перечислю:

«Видеоигры — уменьшают продолжительность концентрации внимания, рефлексию и увеличивают импульсивность [суждений, реакций]; интернет-активность снижает продолжительность концентрации внимания, способность фильтровать поступающую информацию и рабочую память; телевидение/видеоблоги снижают продолжительность концентрации внимания, рефлексию, индуктивную способность к решению задач, воображение, увеличивают импульсивность».

…И самое жёсткое, ув. друзья: книжки и особенно «письменные» медиа — Следуют За Трендом, тем самым убивая к чортовой матери те уникальные преимущества, которые даёт в теории чтение. Бесчисленная армия изданий нанимает специально обученных авторок/редакторок обоего пола, которые работают на тему «сокращай!» — и приводят сколь угодно вдумчивые тексты к упрощению, которое в тренде.

Ведь надо проще, надо ещё проще, надо гораздо проще.

Как следствие, наш умственно развитый ув. современник — в особенности работающий и в принципе занятой — сталкивается с ситуацией, в которой ему как правило — подчеркну, в большинстве случаев! — предлагается информационная продукция, которая тупо ниже его интеллектуального уровня. Меньше слов в предложении, меньше слов в абзаце, меньше слов, которые надо гуглить!

Опасения по поводу упадка навыков чтения понятны и во многом обоснованы.

Конечно, существуют исторические стратегии, текстовые РПГ, всевозможные физические и математические головоломки. Они способны поднять общие знания не хуже книг, а для их прохождения требуется и концентрация внимания, и рефлексия. Попробуйте поиграть без рефлексии в «Королей-крестоносцев», например, и убедитесь, как скоро рухнет ваша держава.

Также, в тренде на сокращение текстов есть и рациональная составляющая. Раньше, когда не было кино, телевидения и игр, длинные литературные описания, с повышенным вниманием ко второстепенным деталям, были во многом необходимостью. Сейчас же стало гораздо проще сделать картинку, которая, как известно, лучше тысячи слов. Те, кому больше интересны детали и визуализация, теперь смотрят сериалы, читают комиксы и так далее. А те, кто по-прежнему читает книги, зачастую оставляют отзывы на классические произведения в духе «слишком затянуто, автор льёт воду, мало экшна».

2. Ролик на канале «Таблетка саморазвития», в модном нынче жанре наглядной расстановки рейтинга. В данном случае речь идёт о рейтинге из 32 полезных привычек:

https://www.youtube.com/watch?v=HhFQDfMsdMw

Общий список привычек весьма интересен, хотя их расстановка местами спорна. Самыми полезными привычками автор считает:

(1) фитнес (физические упражнения);

(2) чтение (в особенности книг);

(3) буллет джорнал (ведение ежедневника с установкой и отслеживанием своих целей и задач);

(4) медитация.

Ниже уровнем автор ставит следующие привычки:

(5) готовка еды (чтобы самостоятельно контролировать своё питание, используя качественные ингредиенты);

(6) работа (чтобы зарабатывать деньги);

(7) письмо (привычка регулярно писать тексты, которая способствует упорядочиванию мыслей и росту заработка);

(8) социализация (навыки общения);

(9) тренировка практических навыков (работа руками);

(10) слушание подкастов (аудио- или видео- аналог чтения).

Привычку учиться в традиционном академическом смысле, с изучением теории и запоминанием различных фактов, автор ставит лишь на 15-е место. А такие вещи, как осанка и здоровый сон, он считает не столько самостоятельными привычками, а просто следствием наличия других, настоящих привычек (вроде регулярных физических упражнений).

Вот как выглядит дальнейший рейтинг: (11) умение танцевать; (12) умение играть на музыкальных инструментах; (13) уход за собой (гигиена); (14) домашние обязанности (уборка, стирка); (15) учёба; (16) режим питания (для контроля веса и здоровья); (17) позитивные аффирмации (похвала самого себя для подъёма самооценки); (18) получение здоровой дозы солнечного света; (19) холодный душ; (20) визуализация позитивных сценариев (для более активного стремления к светлому будущему); (21) контроль своих финансов; (22) ведение дневника; (23) привычка застилать постель; (24) изучение видео о саморазвитии (самореклама автора); (25) изучение иностранного языка (поставлено так низко, потому что автор – американец); (26) стакан воды по утрам; (27) отдых для глаз при работе с компьютерами; (28) растяжка; (29) привычка рано вставать; (30) привычка ложиться спать пораньше; (31) правильная осанка; (32) привычка следить за своими словами.

Опять, же порядок довольно спорный, несколько пунктов скорее лишние (на любителя), но в целом данный список действительно соответствует набору привычек, которые делают жизнь лучше.

Нельзя не отметить, что школьное образование большинству этих вещей либо вовсе не учит, либо делает это в неявном и бессистемном виде, не контролируя и не проверяя результат.

3. Павел Дуров, основатель ВК и Телеграма, посоветовал своей аудитории отключиться от соцсетей:

https://lenta.ru/news/2021/10/10/durov_nedo_pere/

Основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров в честь своего 37-го дня рождения назвал три недооцененных и семь переоцененных вещей в жизни человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В список недооцененных попали сон, который повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие, природа, которая является естественной средой для людей, чтобы чувствовать себя хорошо, и одиночество, которое дает свободу для совершения духовных и интеллектуальных прорывов.

К переоцененным Дуров отнес большие города, которые являются источниками загрязнения, преступности и шума. Он отметил, что хорошо иметь доступ к их ресурсам, но жить лучше вне мегаполисов.

Создатель «ВКонтакте» назвал рестораны, которые, по его мнению, являются медленным и наименее эффективным способом питания, и посоветовал готовить дома, чтобы придерживаться здоровой диеты и контролировать ингредиенты. Он также считает переоцененной жаркую погоду, которая приводит к расслабленности, раку и быстрому старению, в то время как прохлада проясняет дух, тело и разум.

Дуров отметил моду, которая является ненужной, и недвижимость, которая ограничивает выбор и «является сомнительной инвестицией». По его мнению, аренда дает больше свободы передвижения. Он также призвал не следовать советам знаменитостей, а полагаться на точную науку и мнение экспертов.

«Социальные сети. Непрерывный поток мусора, загромождающего наши умы из социальных сетей, снижает наше счастье и творческие способности. Отключение от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой день», — заключил основатель «ВКонтакте».