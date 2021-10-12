Режиссер Грымов высказал все, что думает о Бузовой

Известный российский режиссер и художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в интервью медиа порталу «вокруг ТВ» высказал свое мнение о феномене популярности Ольги Бузовой.

Он считает, что такие современные «звезды» как Бузова, обрели бешеную популярность только из-за того, что современное общество больно. Также режиссер высказался о вокальных данных экс-ведущей. С его слов, эта исполнительница не обладает такими необходимыми для певицы качествами, как голос или харизма, а вся шумиха вокруг нее – всего лишь пыль, которая скоро осядет.

Несмотря на жесткие комментарии критиков и негативное мнение широкой общественности, бывшая телеведущая скандального проекта «Дом-2» Ольга Бузова остается на гребне волны популярности. Она активно участвует ТВ шоу, записывает песни, снимает клипы и ездит с концертами по стране. Можно с уверенностью сказать, что ее творчество пользуется спросом как у медиамагнатов, так и у простого народа.