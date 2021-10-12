Мнение: Приоритеты

Путин на встрече с депутатами сообщил, что у бюджета России три основных приоритета: соцполитика, экономическое развитие и здравоохранение. Видимо, поэтому в бюджете предусмотрено масштабное сокращение расходов на эти якобы приоритетные направления. Мало того: эти сокращения уже стали нормой.

За первые два месяца этого года на здравоохранение было выделено 183 млрд рублей, хотя в 2020 году за тот же период на те же цели выделялось 343 млрд рублей, то есть почти в 2 раза больше. И никакой эпидемии в стране еще не было.

В новом бюджете расходы на социальную политику сокращаются на 370 млрд рублей, на здравоохранение – на 118 млрд, при этом само здравоохранение будет финансироваться на уровне, меньше чем 1% ВВП. Это уровень диких африканских стран.

Путин банально лжет, а депутаты даже не интересуются, как их избиратель сможет жить при столь зверской политике режима. Депутатов назначали не для того, чтобы они защищали интересы избирателей, а для того, чтобы они проштамповывали нужные режиму законы. Чем они и намерены заниматься, не покладая рук.

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