Euronews – Нуланд возвращается в Москву в поисках «стабильных и предсказуемых» отношений

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд вновь прибыла в Москву с трёхдневным визитом, в ходе которого она проведёт переговоры с представителями российской администрации. С 2014 года ей был запрещён въезд в Россию в ответ на американские санкции. Кремль разрешил Нуланд вновь приехать при условии, что некоторые российские представители также будут исключены из американских санкционных списков, передаёт Euronews.

«Стабильные и предсказуемые» отношения США и России — так объяснила цель своего визита в Москву замгоссекретаря при администрации Байдена Виктория Нуланд. Высокопоставленный дипломат пробудет в столице три дня.

У Нуланд запланированы встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым, а также с замруководителя администрации президента Дмитрием Козаком.

Эксперты считают, что одной из главных тем переговоров американского дипломата с российской стороной станет Украина. Нуланд — один из главных специалистов США по постсоветским странам. Как сказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива визита Нуланд в Москву исходила от американской стороны.

При этом дипломат в 2014 году в ответ на американские санкции была включена в чёрный список — ей был запрещён въезд в Россию. По словам Захаровой, в обмен на согласие Москвы на визит Нуланд некоторые российские представители также были исключены из американских санкционных списков.

Дата выхода в эфир 11 октября 2021 года.