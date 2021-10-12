Мнение: Про избиение в метро или “почему на Руси перевелись мужики”

Злободневное на тему избиения парня в метро, который вступился за девушку, к которой приставали три утырка.

Про избиение в метро или “почему на Руси перевелись мужики”

Думаю, все в курсе недавнего случая в московском метро, где граждане без национальности себя шумно вели, тетенька сделала им замечание, они ее послали, за нее заступился парень и ему толпой в три носа сломали лицо. Сразу после этой истории в интернетах поднялся вой с диванов о том, что мужики на Руси перевелись, что только один заступился и вот это вот все.

Давай, дорогой читатель, подробно разберем данную ситуацию. Вот в вагоне шумят три пьяных дегенерата. Два из них – бывшие уголовники. Они прекрасно понимают, что мешают окружающим и, более того, сознательно провоцируют их. С собой они имели нож и газовый баллончик, которые, без размышлений, пустили в ход аж против задерживавших их полицейских. То есть тормозов у них нет совсем.

И вот ты хочешь прервать их хамское поведение. Тут на 100% ясно, что будет драка и словами все не ограничится. Куражащимся гражданам без национальности просто западло прогибаться. Особенно, пьяным. И, особенно, на виду у корешей. И драка будет один против трех. Потому что ты придешь один и они придут одни. А дальше у нас два варианта:

1. Если у тебя зашкаливающий личный уровень, ты занимаешься рукопашкой со стадии сперматозоида и следуешь совету нашего президента “если драка неизбежна – надо бить первым”, то ты укладываешь всех троих. Естественно, если дегенераты не успели достать ножи и тебе дико везет. А через мгновение ты слышишь, как самая активная пассажирка, 10 секунд назад взывавшая к мужикам, уже звонит машинисту и требует наряд. И не на шумевших, а на тебя. Я много лет ездил в метро по ночам, насмотрелся на всякое. И в 95% случаев те, кто требовали от дяденьки защиты, через мгновение дружно требуют его посадить. Потому что они думали, что он все решит как-то мирно, спокойно и доброй беседой. А он, маньяк и садист, совсем нетолерантно кулаками в живых людей тычет. А те выть, как сирена, начинают и кровоточат по всем углам! Чем полностью портят настроение активных граждан.

После этого тебя задерживают, смотрят запись с камер и оказывается, что тебя никто пальцем не трогал, а ты, на ровном месте положил трех ребят, которые мирно приехали учиться и ехали с института домой. А около ОВД тебя будет ждать 50 тонированных Приор. Как недавно было под Новосибирском, где граждане без национальности лихо требовали выдать им для расправы аж целого сотрудника полиции, застрелившего их соплеменника-дегенерата.

А дальше родственники избитых пойдут выть по всем каналам, как злой скинхед их кровиночек избил. Они, сюрприз, даже сейчас рассказывают, какие их сыночки-корзиночки были хорошие, всем помогали, за всю жизнь ни капли в рот, ни сантиметра в жoпу и как они удивлены, что такое произошло и наверное Москва их испортила. А во всех соц.сетях будут валиться сотни угроз тебе и твоим родным. Граждане без национальности всегда ведут себя по одному сценарию.

И тебе просто дико повезет, если спустя год жутких проблем ты отделаешься условным. А скорее, как в известном случае с бурятом Чимитом Тармаевым, сядешь на много лет. На него, напомню, в том же самом метро 10 лет назад напала толпа из 6 граждан без той же самой национальности. Он сперва убежал от них в соседний вагон, а когда они догнали то, отбиваясь ножом, завалил одного. В итоге – 8 лет, от звонка до звонка. В том году вышел. И это он еще самооборонялся! А в описанном варианте никакой самообороны не было бы.

2. Если ты не захочешь бить первым и пойдешь просто поговорить, то тебя самого завалят с вероятностью в те же 100%. Причем, традиционным для граждан без национальности способом – сзади, как этого парня. И хорошо, если не убьют или не превратят в растение. Ну а дальше выяснится, что граждан, избивших тебя, просто не найдут. А если найдут, то, внезапно, отпустят. У нас, знаете ли, даже после убийств, представителей некоторых национальностей любят отпускать. Широта русской души! Можно вспомнить Манежку и 2010 год. И только мощнейший резонанс заставляет представителей закона работать. Так было и в 2010, и сейчас.

Как мы видим, есть всего два варианта: либо, с огромной долей вероятности, сесть. Либо, с той же самой вероятностью, лечь или остаться инвалидом. Парень, влезший в конфликт, поступил смело и достойно, но, фактически, никому не помог и ничего не решил. По итогам, он разменял свое здоровье на свободу этих дегенератов. Именно благодаря его травмам их теперь и посадят. Но в его случае удачно сошлось множество факторов: его просто чудом не убили, дегенератов по горячим следам поймали, пошла дикая волна в интернете и правоохранительные органы сразу же принялись активно работать. А могло быть иначе и он потерял бы здоровье просто так: никого не спас, никого не наказали. Такое, увы, бывает очень часто.

И когда кто-то в вагоне шумит, а активная тетенька призывает тех самых мужчин что-то сделать, то стоит такой мужчина, прокручивает все это у себя в голове и понимает, что сейчас, на ровном месте, может сломать себе всю дальнейшую жизнь. А, бонусом, и жизнь своих тетенек. Например, мамы, жены, дочки. Они ни разу не одобрят, когда узнают, что их сын/муж/отец из-за ругани в метро до конца жизни будет прикован к постели. Или уедет на годы пылесосить Сибирь. И что мужчине выбрать? Как расставить приоритеты? Кто для него важнее? Очень легко говорить про каких-то абстрактных мужчин, которые перевелись. Потому что на судьбу абстрактного мужчины всем насрать. Он просто должен решить проблему, а что с ним будет дальше – похер. Поэтому всем страдальцам по настоящим мужчинам всегда надо иметь ввиду под ним своего сына/мужа/брата/отца/друга. Они готовы, чтобы конкретно он погиб в драке из-за ругани в метро или сел?

Но граждане, воющие про отсутствующих мужчин, живут в своем розовом мире. Там можно трех пьяных куражащихся дегенератов с ножами как-то так угомонить, что никто даже не пострадает и все закончится тихо и мирно, а все останутся друзьями. Видимо, добрым словом и отеческим советом. Но так бывает только в диванных фантазиях. В жизни агрессия подавляется только еще большей агрессией. А это, в свою очередь, ведет к проблемам со здоровьем у одних и с законом – у других. К сожалению, так устроена реальная жизнь. Она, сюрприз, цинична и жестока. И это не вопросы мужественности и смелости. Это обычный здравый расчет, без которого нельзя. Очень уж ставки высоки. Сесть или лечь, защищая себя и близких – одно. Защищая жизнь незнакомого человека – другое. А вот получить все то же самое просто из-за чьей-то ругани в метро – вообще третье.

А как же надо было поступить в данной ситуации? Да точно так же, как, в итоге, и поступили – нажать кнопку связи с машинистом и вызвать к вагону полицию. Именно это и решило проблему. Не заступничество парня, который героически пал в неравной битве, а вызванная по кнопке полиция, которая и задержала дегенератов. Только вот вызвали ее, почему-то, после избиения. А надо было сразу. Не с бесполезными замечаниями к дегенератам лезть, а звать специалистов по общению с ними. Пусть они и разбираются, это их работа, им за нее платят из наших налогов. Тогда произошло бы все ровно то же, но парень бы не пострадал. Напомню, что дегенерат, при задержании его полицией, достал нож. И если полицейский имеет табельное и может такое существо пристрелить, как бешеную собаку, то гражданин этого сделать не может. Гражданина, с вероятностью в 100%, зарежут.

И вопрос возмущенным гражданам с диванов надо ставить иначе: не “почему мужики перевелись”, а “почему умные перевелись”, независимо от пола? Почему они готовы лезть в конфликт с тремя дегенератами, но не готовы нажать на кнопку связи с машинистом? Кнопок в вагоне куча, жми любую. Почему никто этого не сделал? Почему для того, чтобы нажать на нее, они сперва ждут, пока человека забьют ногами? Раньше нажать религия не позволяет? Почему они воют и требуют решить проблему от одних мужиков, но упорно не хотят вызывать других мужиков, которым за эти вызовы как раз и платят?

Я в метро через машиниста вызывал полицию много раз. Они всегда входили на станции и уводили буйных персонажей. И всегда самые активные требователи угомонить шумящих, смотрели на меня после этого, как на предателя. А однажды тетенька, минуту назад орущая “мужчины, есть здесь мужчины?!” мне даже высказала: “А сам-то разобраться не мог? Теперь паренька из-за тебя посадят! Тьфу, позорище, а не мужик!” Так и живем.

https://m.vk.com/photo-142894214_457244886?rev=1&post=-142894214_153717&from=post – цинк

Тут стоит добавить, что получивший травмы Роман Ковалев считает, что поступил правильно и не жалеет, что встал на защиту девушки.

Государство отметило его медалью и выделением 2 млн. рублей на лечение и реабилитацию.

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