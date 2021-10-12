“Россия ошибается на каждом шагу”. Украина представила свою позицию в Гааге по делу о захвате кораблей РФ в Керченском проливе

“Сегодня здесь мы защищаем не только Украину, но и весь международный правопорядок на море. Но Украина тут еще и по другой причине. Мы ведем это дело ради наших 24 отважных моряков, пострадавших из-за неуважения России к международному праву. Россия лишила их свободы на 9,5 месяцев, удерживая вдали от семей”, – сказала агент Украины Золотарева.

Она зачитала имена всех моряков, которых Россия “арестовала, держала под стражей и преследовала в рамках уголовного дела и которые заслуживают правосудия”.

“РФ нарушила фундаментальный принцип морского права – иммунитет военных кораблей. Конвенция ООН по морскому праву гарантирует этот иммунитет. Это означает, что корабли военно-морских сил Украины – “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” – являются воплощением нашего суверенитета и как таковые заслуживают уважения. Однако Россия не уважает международное право. Как и не уважает суверенитет Украины”, – подчеркнула Золотарева.

По ее словам, “с фактами в России тоже не все в порядке”.

“Во время вчерашних презентаций вам рассказывали, что ни одного спора по фактам на самом деле нет. Я знаю досье этого дела и свидетельства наших военных, они говорят совершенно иную историю… Россия ошибается на каждом шагу. Идея “преследования военного корабля по горячим следам” абсурдна. Аргумент России неверен еще и потому, что она отрицает иммунитет военных кораблей в территориальном море”, – отметила представитель МИД Украины.

11 октября Арбитражный трибунал в Гааге заслушал позицию РФ по делу о захвате украинских кораблей в Керченском проливе. Москва считает, что суд в Гааге не имеет юрисдикции рассматривать жалобу Украины.

Второй раунд дебатов сторон состоится 14-го и 15 октября. Открытым является лишь вступительное слово каждой из сторон.

Контекст:

Россия 25 ноября 2018 года обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских “судах” и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина уведомила Россию, что она инициирует арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась с жалобой на действия РФ в Международный трибунал по морскому праву, добиваясь применению временных мер против РФ с целью немедленного освобождения кораблей и членов их экипажей. 25 мая 2019 года трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Решение было принято 19 голосами, против выступил только судья от РФ.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Среди вернувшихся на родину были моряки.

В декабре Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя руководителя пограничной службы ФСБ РФ, руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева. В Украине его подозревают в организации захвата трех украинских военных кораблей.

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