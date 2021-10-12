Глава Верховного Суда Данишевская заявила о массовых увольнениях судей

Судьи, по ее словам, начали увольняться из-за опасений, что Высший совет правосудия перестанет работать.

“Судебной системе не хватало более 2 тыс. судей, а теперь эта цифра растет. В начале сентября уходило в отставку до 30 судей в неделю. Мы посмотрели, кто уходит из судебной власти и почему. Прежде всего идут в отставку судьи, которые приближаются к достижению предельного возраста пребывания в должности, потому что они рискуют не получить отставку, если ВСП перестанет работать. Идут также те судьи, которые устали от этих перипетий. И это судьи, успешно прошедшие квалификационное оценивание. Отсутствие достаточного количества судей, постоянно растущее количество дел, огульное критика со стороны власти, СМИ и общественности – причины, из-за которых судьи покидают судебную систему”, – рассказала Данишевская.

Она объяснила, что представители судебной власти в рамках реформы предлагают установить предохранители в законе от неконституционных действий и обеспечить непрерывность деятельности ВСП.

“Для стабильности работы ВСП предлагаем в той норме, где сказано о праве Этического совета останавливать полномочия членов ВСП, указать о последовательности действий: чтобы Этическая совет сначала назначал новых членов, а затем предлагал действующим членам ВСП пройти проверку, которые должны или пройти эту проверку, или уволиться. Далее. В ВСП работают действующие судьи, которые уже ранее проходили проверку на добропорядочность. Мы считаем, что такие судьи не должны проходить ее повторно. Иначе это будет противоречить Конституции. Это очень принципиальный вопрос. Также мы предлагаем изменение подхода “увольнения по закону”, потому что это неконституционно”, – добавила она.

Данишевская отметила, что в случае, если реформа судебной системы “не удастся, то на руинах с ответственностью останется только судебная власть, а другие разойдутся и разъедутся”.

В ноябре истекает срок полномочий самой Данишевской, она подчеркнула, что не планирует баллотироваться на пост главы Верховного Суда еще раз. “Для меня это всегда был только один срок”, – пояснила судья.

Контекст:

Всего в Украине около 7,2 тыс. должностей судей в судах всех инстанций, в январе из этого числа вакантны были 1,9 тыс. должностей, сообщал “Укринформ”. Замглавы Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий объяснял, что сейчас не работает Высшая квалификационная комиссия судей, которая занимается проведением конкурсов на должности судей. Он прогнозировал, что в случае, если ее не запустят, до конца года дефицит судей будет 60%.

Представитель президента в Конституционном Суде Украины, народный депутат от “Слуги народа” Федор Вениславский в июле говорил, что вакантны 2,5 тыс. должностей судей.

3 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о ВККС. Посольство США и представительство Европейского союза в совместном заявлении от 16 июня призывали учесть позицию Венецианской комиссии и предоставить международным экспертам решающее право голоса при формировании ВККС. 29 июня Рада приняла закон. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 3 сентября.

Согласно закону, ВККС будет состоять из 16 членов. Восемь из них хотят назначить из числа судей или судей в отставке. ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 членов.

18 сентября Высший совет правосудия назначил состав комиссии для избрания членов ВККС. После того как все члены ВККС будут избраны, комиссия сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—