“Бряк на пол. Ну, Оля, блин”, “Мужественно продолжила на карачках”. Бузова упала с пилона, танцуя перед Ургантом. Видео
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Во время демонстрации одного из упражнений Бузова не удержалась и приземлилась на четвереньки, но продолжила выступление.
“Сама же себя глупо чувствуешь”, – прокомментировал падение Бузовой Ургант.
“Бряк на пол. Ну, Оля, блин”, – отреагировали на видео зрители.
“Так приземлилась на колени, что аж я вздрогнула. Мужественно продолжила на карачках”, – написали фолловеры.
“Ну как можно так позориться?” – прокомментировали ролик подписчики.
ВИДЕОВидео: Вечерний Ургант / YouTube
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет