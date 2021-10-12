 

“Бряк на пол. Ну, Оля, блин”, “Мужественно продолжила на карачках”. Бузова упала с пилона, танцуя перед Ургантом. Видео

12.10.2021, 18:44, Новости дня
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Во время демонстрации одного из упражнений Бузова не удержалась и приземлилась на четвереньки, но продолжила выступление.

“Сама же себя глупо чувствуешь”, – прокомментировал падение Бузовой Ургант. 

“Бряк на пол. Ну, Оля, блин”, – отреагировали на видео зрители.

“Так приземлилась на колени, что аж я вздрогнула. Мужественно продолжила на карачках”, – написали фолловеры.

“Ну как можно так позориться?” – прокомментировали ролик подписчики.

ВИДЕОВидео: Вечерний Ургант / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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