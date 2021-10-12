 

Эксперт рассказал, как в РФ дешевле купить автомобиль

12.10.2021, 18:24, Новости дня
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Известный российский эксперт авторынка Артём Самородов рассказал, как в этом году купить машину с выгодой для себя. В частности, он напомнил о том, что новые версии авто производители сейчас активно внедряют дополнительное оборудование. И все это серьезно накручивает цену, отмечает специалист.

Хотите новое авто – платите! Ряд опций еще вчера были дополнительными, а уже сегодня стали обязательными. Но есть нюансы. И россиянам не стоит забывать о том, что они живут в очень большой стране.

Поэтому маркетинг в разных регионах РФ осуществляется по-разному. Где-то официальным продавцам машин позволяют включить в обязательный комплект дополнительных опций на 400-500 тыс. рублей, а в других регионах на ту же машину – по 80-100 тыс. рублей. Если разница в 300-420 тысяч вам не кажется незначительной, то этим можно воспользоваться!



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