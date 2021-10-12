Три детсада и школу построят в квартале реновации в Южном Тушине

Жители Москвы, которые переезжают из старых домов в новостройки по программе реновации, могут не переживать о комфорте проживания в новых столичных кварталах, поскольку в таких местах строится не только жилая недвижимость, но и объекты социальной инфраструктуры. В кварталах реновации продумано все до мелочей.

Так, вынесен на общественные обсуждения проект планировки микрорайона 10 района Южное Тушино. Территория площадью 109 гектаров включена в программу реновации. Ее ограничат улицами Фабрициуса и Сходненской, Строительным и Походным проездами, а также Сходненским каналом.

Общественные обсуждения проходят на портале “Активный гражданин”. Принять в них участие могут владельцы земельных участков и объектов капитального строительства, муниципальные депутаты и депутаты Мосгордумы.

По плану, в микрорайоне построят три детских сада на 450 мест, школу на 800 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и объекты научно-производственной деятельности, а значит, будут созданы дополнительные рабочие места.

Новые дома возведут на месте 20 старых. Первые этажи займут объекты социально-бытового обслуживания. Также здесь появятся три гаражных помещения на 1640 мест. Парковки будут размещены по внешнему периметру квартала, а внутри создадут зеленые зоны,

детские и игровые площадки.

Три дома авторской архитектуры, которые здесь находятся, будут сохранены, поскольку они придают району уникальный облик и подчеркивают его индивидуальность. Здания будут отреставрированы.

Помимо этого, пройдет реконструкция Строительного и Цветочного проездов, пересечения Строительного проезда со Сходненской улицей с устройством переходно-скоростных полос. Также построят дороги и улицы районного значения вдоль Строительного проезда.

Напомним, в программу реновации, утвержденную в августе 2017 года, включено 5175 домов (350 тысяч квартир), в которых проживают около миллиона человек. Для реализации проектов подобраны 523 стартовые площадки. Их общая площадь составляет 8,3 миллиона квадратных метров.