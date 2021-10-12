 

Три детсада и школу построят в квартале реновации в Южном Тушине

12.10.2021, 18:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители Москвы, которые переезжают из старых домов в новостройки по программе реновации, могут не переживать о комфорте проживания в новых столичных кварталах, поскольку в таких местах строится не только жилая недвижимость, но и объекты социальной инфраструктуры. В кварталах реновации продумано все до мелочей.

Так, вынесен на общественные обсуждения проект планировки микрорайона 10 района Южное Тушино. Территория площадью 109 гектаров включена в программу реновации. Ее ограничат улицами Фабрициуса и Сходненской, Строительным и Походным проездами, а также Сходненским каналом.

Общественные обсуждения проходят на портале “Активный гражданин”. Принять в них участие могут владельцы земельных участков и объектов капитального строительства, муниципальные депутаты и депутаты Мосгордумы.

По плану, в микрорайоне построят три детских сада на 450 мест, школу на 800 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и объекты научно-производственной деятельности, а значит, будут созданы дополнительные рабочие места.

Новые дома возведут на месте 20 старых. Первые этажи займут объекты социально-бытового обслуживания. Также здесь появятся три гаражных помещения на 1640 мест. Парковки будут размещены по внешнему периметру квартала, а внутри создадут зеленые зоны,
детские и игровые площадки.

Три дома авторской архитектуры, которые здесь находятся, будут сохранены, поскольку они придают району уникальный облик и подчеркивают его индивидуальность. Здания будут отреставрированы.

Помимо этого, пройдет реконструкция Строительного и Цветочного проездов, пересечения Строительного проезда со Сходненской улицей с устройством переходно-скоростных полос. Также построят дороги и улицы районного значения вдоль Строительного проезда.

Напомним, в программу реновации, утвержденную в августе 2017 года, включено 5175 домов (350 тысяч квартир), в которых проживают около миллиона человек. Для реализации проектов подобраны 523 стартовые площадки. Их общая площадь составляет 8,3 миллиона квадратных метров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.10 / Диетологи дали рекомендации по правильному выбору продуктов в супермаркетах

09.09 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 сентября 2020 года

17.12 / Похищение пришельцами вожатых из летнего лагеря для девочек Бафф Ледж

14.05 / Теперь это не фиксатор, а модный элемент: как оригинально носить леггинсы со штрипками (модные примеры и советы)

07.04 / Филипп Киркоров с детьми, Ольга Бузова, Варвара Шмыкова с сыном и другие на премьере мультфильма “100% волк”

28.07 / Беременная вторым ребенком Нюша показала подросший живот

28.01 / Netflix готовит сериал о приключениях Лары Крофт и Кинг-Конга

28.08 / Мнение: Интриги Литвы и Польши против Белорусской АЭС терпят крах в Европе

14.11 / Мнение: Штрихи к портрету Сьюзан Райс

24.09 / Мнение: Игра в траблшутинг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика