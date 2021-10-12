Путин назначил своего помощника Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе

Президент Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе, сообщила пресс-служба Кремля.

«Назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», – говорится в тексте указа, приведенного на сайте Кремля.

Серышев – уроженец Иркутской области, родился в поселке Кобляково Братского района, служил в органах безопасности, был замглавы Федеральной таможенной службы России.

С июня 2018 года был помощником президента. Имеет награды: медаль «За отличие в воинской службе» II степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В апреле Путин освободил Сергея Меняйло от должности полпреда в Сибирском федеральном округе, назначив врио главы Северной Осетии. С того момента должность полпреда была вакантной.