 

Песков объяснил специализацию Миронова в должности помощника президента

12.10.2021, 18:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДмитрий Миронов в должности помощника президента РФ Владимира Путина займется вопросами кадровой политики силового блока, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да», – сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Миронов заниматься в Кремле той же тематикой, что и Анатолий Серышев, назначенный на пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе, передает РИА «Новости».

Серышев занимался на посту помощника президента занимался казачеством, курировал работу Комиссии при президенте по вопросам кадровой политики в прокуратуре и правоохранительных органах, а также входил в комиссию по гражданству.

Миронов до сегодняшнего дня был губернатором Ярославской области, врио главы региона назначен Михаил Евраев.



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