 

УП – Украина и ЕС подписали долгожданный Договор по открытому небу

12.10.2021, 18:00, Новости дня
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В рамках саммита «Украина — ЕС» Киев и Брюссель подписали Договор по открытому небу. Как пишет «Украинская правда», планируется, что данная инициатива уравняет в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снимет монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, а также облегчит открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами.


Reuters

Украина и Европейский союз подписали Договор по открытому небу. Как пишет «Украинская правда», церемония подписания состоялась в рамках саммита «Украина — ЕС» 12 октября в Киеве.

С украинской стороны соглашение подписал премьер-министр Денис Шмыгаль, со стороны ЕС — глава дипломатии Жозеп Боррель и посол Словении на Украине Томаш Менцин.

Договор по открытому небу должен уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, в результате чего должны снизиться цены на билеты.

В ЕС отмечают, что одним из последствий подписания договора должен быть вход на Украину новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности Украины.

Как напоминает издание, соглашение было парафировано ещё в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британо-испанского спора о принадлежности Гибралтара. Подписание ожидалось 11 февраля в Брюсселе, но в начале февраля в офисе президента Украины заявили, что оно сорвалось.

28 июня Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе с Украиной, соглашения о совместном авиационном пространстве.

 



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