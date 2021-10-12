 

Кухта: Благодаря авиационному безвизу с ЕС для украинцев станут доступными путешествия как по Европе, так и по Украине

12.10.2021, 17:50, Новости дня
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Авиационному безвизу – быть.

Сегодня было подписано соглашение “О едином авиационном пространстве”, которое фактически убирает границу между авиационным пространством Украины и ЕС.

Что это означает на практике?

Повышение безопасности – украинские авиаперевозчики отныне обязаны соблюдать европейские стандарты авиабезопасности.

Повышение конкуренции – европейские авиакомпании получают доступ к внутренним перелетам по Украине, а отечественные – доступ на рынок ЕС.

Повышение доступности путешествий – рост конкуренции означает более широкий выбор и более дешевле билеты, поэтому как внутренние, так и путешествия по Европе станут доступнее для украинцев.

Повышение пассажиропотока – большие и региональные отечественные аэропорты начнут принимать больше самолетов, стимулировать привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры вокруг.

Быстро ли начнутся изменения в отечественном авиапространстве? Думаю, да. Ryanair, например, уже объявила о своем намерении расширять свое присутствие в Украине после подписания соглашения.

ЕС – наш ключевой торговый партнер. Сейчас Украина начала процесс пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС, который имеет все шансы стать крупнейшим в истории. Поэтому поздравляю всех причастных с еще одним шагом в сторону интеграции с ЕС!

Источник: Pavlo Kukhta / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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