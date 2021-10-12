 

Деньги английских компаний семьи Суркисов до сих пор находятся на счетах “ПриватБанка” – адвокат

12.10.2021, 17:50, Новости дня
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Первой причиной он назвал то, что с декабря 2016 года действует запрет кипрского суда на любое вмешательство в депозитные средства, и этот запрет – бессрочен.

Вторая заключается в том, что украинский bail-in в “ПриватБанке” не имеет юридической силы на Кипре, поскольку эту процедуру не признал Центральный банк Кипра.

Третья причина – лицензия Кипрского филиала “ПриватБанка” была ограничена Центробанком Кипра до двух операций – начисления процентов и возвращения депозита по мере окончания действия договора.

“Кстати, по поводу начисления процентов – проценты начислялись на депозитные счета   по апрель 2017 года включительно, то есть более четырех месяцев якобы их списания в капитал банка. Это в который раз доказывает, что никакого списания не состоялось, они фактически продолжают находиться на счетах”, – заявил адвокат.

В подтверждение позиции о ложности заявлений “ПриватБанка” о якобы списании средств в капитал банка, Алексеев привел данные годового отчета банка за 2020 год, который есть в открытом доступе.

“По состоянию на 31 декабря 2020 года к срочным депозитам юридических лиц включено около 8,1 млрд гривен средств клиентов Кипрского филиала “ПриватБанка”, которые были предметом конвертации в капитал при национализации в 2016 году, то есть были предметом списания. Указанные средства не были перечислены филиалом банка из-за запрета Центрального банка Кипра на проведение филиалом межбанковских расчетов с Банком и из-за судебных исков, открытых относительно этих средств”, – сообщил Алексеев, цитируя отчет. 

Таким образом, сам “ПриватБанк” в своей отчетности фактически подтверждает, что деньги не списаны в капитал банка, они до сих пор на счетах английских компаний в филиале “ПриватБанка” на Кипре, подчеркнул юрист.

Контекст:

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован в декабре 2016 года.

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года семья Суркисов была признана инсайдерами “ПриватБанка”. НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала “1+1”, что свидетельствует о связи Суркисов с “ПриватБанком”. В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах “ПриватБанка” и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.

Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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