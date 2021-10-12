 

Одна из областей Украины переходит в “красную” зону с 15 октября

12.10.2021, 17:50, Новости дня
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Такое решение Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла сегодня, сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Telegram. 

“По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области, и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для “красного” уровня эпидемической опасности”, – написал Немчинов.  

О том, что регион приближается к “красной” зоне, глава Минздрава Виктор Ляшко говорил 10 октября. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,56 млн случаев коронавирусной инфекции (11 996 – за последние сутки), скончалось 59 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек. 11 октября в Украине подтвердили 11 996 новых случаев заболевания. 

Согласно индикаторным показателям Минздрава, 15 регионов Украины соответствуют “оранжевому” уровню эпидемической опасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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