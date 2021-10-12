Опубликованы результаты теста внедорожника «Стрела»

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12.10.2021, 17:30, Новости дня
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В РФ представлен новый внедорожник «Стрела». Как утверждают источники, машина предназначена исключительно для армии. Однако один из известных автоблогеров сумел провести независимое тестирование нового авто и опубликовал его результаты.

Отметим, что внедорожник создан на базе серийного автомобиля «ГАЗель». Однако здесь рама адаптирована под потребности данного класса машин. Под капотом установили дизельный мотор с объемом 2,8 литра. Его мощность составляет 150 л.с. Наконец, здесь также имеется шестиступенчатая механическая коробка.

Блогер после тест-драйва раскритиковал систему открывания багажника, где нужно провести сразу два действия. Это опасно, утверждает он, так как может привести к травматизму.



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