Опубликованы результаты теста внедорожника «Стрела»

В РФ представлен новый внедорожник «Стрела». Как утверждают источники, машина предназначена исключительно для армии. Однако один из известных автоблогеров сумел провести независимое тестирование нового авто и опубликовал его результаты.

Отметим, что внедорожник создан на базе серийного автомобиля «ГАЗель». Однако здесь рама адаптирована под потребности данного класса машин. Под капотом установили дизельный мотор с объемом 2,8 литра. Его мощность составляет 150 л.с. Наконец, здесь также имеется шестиступенчатая механическая коробка.

Блогер после тест-драйва раскритиковал систему открывания багажника, где нужно провести сразу два действия. Это опасно, утверждает он, так как может привести к травматизму.