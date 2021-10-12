Мнение: Рождённым в «Перестройку»

Нас часто называют «потерянным поколением», но я категорически не согласен с таким утверждением. Многим из нас в раннем возрасте пришлось пережить истощение и многолетнее недоедание, беспросветную нищету и отчаяние. Находясь много лет в таких условиях, даже самые стойкие и жизнерадостные неизбежно впадают в апатию.

Знаю, что среди нас полно здравомыслящих прагматиков, разносторонних умельцев, потенциальных предпринимателей, могущих многое изменить к лучшему, были бы капиталы или ресурсы; патриотов, не оставивших Родину ради крупных заграничных заработков, изобретателей. Также среди нас много повидавших жизнь переселенцев из неблагополучных регионов.

При собеседованиях лица, решающие кадровые вопросы, интересуясь опытом работы, зачастую не понимают, что, закончив учёбу перед «Мировым финансовым кризисом» или вскоре после него, у нас было очень мало шансов конкурировать с более опытными соискателями, ведь тогда сокращали даже опытных специалистов, а безработица была столь масштабной, что устроиться даже разнорабочими, грузчиками, продавцами… было крайне затруднительно и некоторым приходилось ехать в другие регионы автостопом, периодически недоедать в «несезонье» и становиться батраками.

Безработица научила выживать многих из нас, экономя абсолютно, познать аскетику и быть против жизни в кредит. Поэтому большинство из нас не в браке и бездетные, ибо, когда нет уверенности в том, будешь ли в достатке в будущем, невозможно планировать семью и рождение детей, которое оптимально в более молодые лета. Многие из нас сильно ощущают свою невостребованность на рынке труда. Вышесказанное касается не всех представителей нашего поколения, но отражает массовые и во многом общеизвестные тенденции.

К сожалению, целые поколения могут становиться жертвами многолетних невзгод. Многим из нас приходится преодолевать неизреченную скуку и нести тяжкое бремя одиночества и нищеты, коротая время чтением и молитвами.

Убеждён, что зря в сей мир никто не рождается и не живёт напрасно, и у всякого(-ой) есть своё предназначение, поэтому нельзя отчаиваться. Считаю недопустимыми дискредитацию и негативные отождествления по возрастному признаку.

Обращение

Малоимущие, бедняки, бродяги, прежние сироты, крестьяне, рождённые в «Перестройку», было бы лучше создавать общественные организации для защиты наших интересов, прав и помощи друг другу, нежели чалиться порознь. Предлагаю избрать достойных ровесников для представления наших интересов и для предотвращения трудовой дискриминации.

Вместе мы становимся способными добиваться существенных результатов.

В единстве наша сила.

Длительная замкнутость, особенно безработных или (и!) одиноких (эти факторы часто совпадают), может привести к депрессиям, к апатии и заторможенности, а умеренный коллективизм – однозначно положительное явление для общества.

Доколе же мы будем разделяться вместо объединения?

Так для чего нам индивидуализм, приводящий к накоплению нерешённых проблем?

Но, следует помнить: чтобы что-то получить, сначала нужно что-то отдать, сделать первый шаг, проявить инициативу, выйти из так называемой «зоны комфорта», а ещё так можно научиться лучше разбираться в людях.

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