 

Володин назвал способ борьбы с бедностью

12.10.2021, 17:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТема борьбы с бедностью должна быть во главе повестки Госдумы и правительства, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Если говорить об этом вопросе всерьез, то для этого придется работать всем, причем более ответственно, понимая, что эта проблема у нас существует и она должна быть во главе повестки. Мы должны совместно с правительством стараться сделать все для того, чтобы каждая социальная группа, которая чувствует проблему, получила помощь и поддержку», – цитирует РИА «Новости» Володина.

По его словам, необходимо создавать условия для роста экономики.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва поручил в течение месяца представить новые предложения по социальной поддержке граждан. Кроме того, глава государства заявил, что в ближайшие три года около 41,5 трлн рублей будет направлено на социальную поддержку россиян. 



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