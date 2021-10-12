Силовикам разрешили блокировать денежные переводы без суда на 10 дней
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МВД и ФСБ смогут блокировать денежные переводы без решения суда на 10 дней, если их цель – финансирование терроризма или незаконных митингов. По данным Росфинмониторинга, в день будет останавливаться около 17 таких транзакций.
Руководство силовых ведомств сможет принимать внесудебные решения о блокировке переводов с карт и электронных кошельков, если они совершаются для оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности, к которой, в том числе, относятся организация массовых беспорядков, передает РБК.
Соответствующий законопроект разработал Росфинмониторинг, он вносит поправки в ряд законов в части противодействия финансированию терроризма и иных противоправных деяний.
В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения необходимы, поскольку для совершения указанных преступлений в подавляющем большинстве случаев используются счета или электронные кошельки, открытые на небольшой промежуток времени на подставных лиц или без прохождения идентификации клиента. В таком случае блокировка через суд неэффективна.
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