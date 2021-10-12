 

Собчак дала показания по делу о смертельной аварии в Сочи

12.10.2021, 17:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗавершился допрос телеведущей Ксении Собчак по делу об аварии в Краснодарском крае, в которой погиб человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Собчак дала показания по делу о ДТП и покинула здание ГСУ МВД по Москве», – сказал собеседник ТАСС.

По данным агентства, телеведущая после допроса села в черный микроавтобус на территории ГСУ и уехала в сопровождении джипа.

Сама Собчак в своем Telegram-канале заявила, что вопросы, которые ей задавались, не имели отношения к тому, о чем спрашивают свидетелей.

«Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается, и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи», – написала она.

Ранее во вторник сообщалось, что Собчак явилась на допрос к следователю МВД по делу об аварии.

Напомним, в понедельник пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что Собчак в ДТП никак не пострадала.

После этого телеведущая прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино».



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