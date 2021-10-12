С 13 октября заработают еще 23 комплекса автофиксации нарушений – МВД Украины

“С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме”, – говорится в сообщении.

Приборы контроля “Каскад” установят в таких местах:

Кременчуг:

274 квартал, 4 (направление прибора просп. Полтавский).

Черкассы:

пр-т Химиков, 50 (направление прибора ул. Черновола).

Луцк:

ул. Вячеслава Черновола, 17 (направление прибора ул. Петра Маха);

ул. Ковельская, 144 (направление прибора ул. Старицкого);

ул. Ковельская, 147 (направление прибора ул. Лескова);

ул. Конякина, 18-А (направление прибора ул. Киверцевская).

Львов:

ул. Стрыйская, 292 (направление прибора ул. Иоанна Павла II);

ул. Василия Стуса, 39 (направление прибора просп. Красной Калины);

ул. Шевченко, 313 (направление прибора ул. Ивана Величковского).

Винницкая область:

на 376 км+261 автодороги М-30 (направление прибора г. Хмельницкий).

Волынская область:

на 19 км+098 автодороги Н-22 (направление прибора г. Владимир-Волынский).

Донецкая область:

на 651 км+922 автодороги М-03 (направление прибора г. Славянск);

на 621 км+111 автодороги М-14 (направление прибора с. Камышеватое);

на 681 км+488 автодороги Н-08 (направление прибора г. Мариуполь);

на 6 км+817 автодороги Н-20 (направление прибора г. Краматорск);

на 183 км+107 автодороги Н-20 (направление прибора г. Мариуполь).

Запорожская область:

на 279 км+345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье;

на 276 км+252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков;

на 263 км+637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.

Николаевская область:

на 191 км+346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев.

Ровенская область:

на 340 км+202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия;

на 371 км+971 автодороги М-06 в направлении г. Львов.

Черниговская область:

на 11 км+903 автодороги Н-27 в направлении г. Мэна.

По данным МВД, с 13 октября на дорогах Украины будет работать 201 комплекс автофиксации. Адреса их размещения представлены на сайте ведомства.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/4429438427142814

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.

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