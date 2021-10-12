 

Суркисы никогда не оспаривали национализацию “ПриватБанка” – адвокат

12.10.2021, 16:56, Новости дня
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“Недавно адвокаты пятого президента заявили на своей пресс-конференции, что в результате такого решения Лондонского суда провалилась попытка скомпрометировать национализацию “ПриватБанка” и попытка взыскать средства из государственного бюджета. Все эти тезисы – откровенно манипулятивные, ложные и ошибочные. Ни в суде Лондона, ни в любом другом суде в других странах истцы никогда не ставили вопрос об оспаривании самой национализации “ПриватБанка”. Таких исковых требований никогда не существовало”, – подчеркнул адвокат. 

Суркис утверждает, что его безосновательно связывают с “ПриватБанком”, добавил он.

“По мнению Национального банка, господин Суркис якобы является собственником существенного участия – около, кажется, 25% в медиахолдинге “1+1”. По закону на самом деле существенным участием считается 10 и более процентов. Но во все времена господин Суркис владел частью немного больше 8%. Если быть точным – 8,33%. Поэтому по закону он не считался связанным с “ПриватБанком”. И таким тезисам есть документальные подтверждения, они были предоставлены как в украинские, так и в иностранные суды. И они полностью опровергают позицию Национального банка, который утверждал и продолжает утверждать, что господин Суркис связан с “ПриватБанком”, – заявил Алексеев.

Контекст:

В сентябре в Высоком суде Лондона состоялись слушания по иску Суркиса и шести английских компаний к пятому президенту Украины Петру Порошенко и бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой.

Дело касалось обстоятельств покупки Порошенко во время его президентской каденции доли в телеканале “1+1” у Суркиса и других акционеров, незаконного блокирования английским компаниям доступа к их депозитным средствам и дальнейших попыток шантажа Суркиса со стороны бывшего руководства государства, отмечал адвокат.

Суд пришел к выводу, что он не является юрисдикцией для рассмотрения данного иска. Защитники Суркиса не исключают апелляционного обжалования этого решения.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован в декабре 2016 года.

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркис был признан инсайдером “ПриватБанка”. НБУ указывал, что он, а также экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала “1+1”, что свидетельствует о связи семьи Суркисов с “ПриватБанком”. В связи с чем во время национализации деньги Суркисов и их компаний на депозитных счетах “ПриватБанка” и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in. Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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