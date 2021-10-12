 

Автомобили Lada подорожают в шестой раз за год

12.10.2021, 16:36, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, «АвтоВАЗ» готовит очередное подорожание. Числа на ценниках автомобилей Lada увеличат в шестой раз в этом году, отмечают аналитики рынка.

Очередное повышение стоимости отечественного народного автомобиля произойдет 18 октября. Как сообщили в одним из представительств дилеров Lada, подорожают все модели, а покупателям придется заплатить на 6,6-17,6 тыс. рублей больше, чем сейчас.

В частности на популярную Vesta цена вырастет на 9600 рублей. Напомним, что последнее подорожание изделий российского автопрома состоялось в сентябре. Будет ли еще одно повышение цен до конца текущего года, или это, наконец, уже все, пока неизвестно. Однако, очередным переписыванием ценников на «Ладу», похоже, больше никого не удивишь.



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