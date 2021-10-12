 

Российским водителям рассказали, с какими проблемами нельзя пройти техосмотр

12.10.2021, 16:36, Новости дня
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Для того чтобы пройти техосмотр в этом году, водителям нужно устранить хотя бы десяток недостатков в своих автомашинах, отмечают специалисты. Из достоверных источников стало известно, на что будут обращать внимание в первую очередь.

Автовладельцам и водителям советуют обратить внимание на трещины стекол. Если они есть на лобовом стекле или на фарах, техосмотр вы не пройдете. Кроме того, фары нужно правильно откалибровать.

Разумеется, серьезной неисправностью считаются плохо работающие тормоза. Еще будут проверять, правильно ли закреплены ремни безопасности, не мешает ли обзору навигатор на лобовом стекле. Обратите внимание на работу дворников и степень износа шин, а также состояние номерного знака.



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