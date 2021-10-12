 

Мнение: Гейская неделя подходит к концу

12.10.2021, 16:30, Разное
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Ребята, эта неделя показала, что всё очень ненадёжно. Подписывайтесь на мой телеграм канал. Я серьёзно, — не до жиру. Тем более, я уже объясняла, что я не курица.

У меня там идёт гейская неделя. Это не значит, что все, про кого я пишу в эту неделю, геи. Но тенденция недели такая. Вот Юра Дудь. Вот когда его спрашивают, гей он или нет – он смеётся. Говорит: «Нет». И начинает рассказывать, как хотел посетить гей клуб. Он радуется, говорит, что его туда не пустили. Но он всё равно прорвался. Из принципа. Я так и не поняла, гей он или нет. И мне кажется, он сам не знает. 

Но! 

Я поняла, как это выяснить! Может быть, и вам пригодится этот лайфхак. А то так живёшь-живёшь ничего не подозреваешь, а потом – бац! 

А время-то ушло. (Я сама недавно грустила) Ты уже не молод, а в гей сообществе, говорят, жуткая конкуренция. Пока не поздно! Распространите это сообщение по своим друзьям, если вы женщина, покажите своему мужу, парню. Пройдите тест, а там как карта ляжет. 

Источник: Достало



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