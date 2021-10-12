Королева Елизавета II впервые вышла в свет с тростью

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике с тростью во время службы в Вестминстерском аббатстве, сообщило агентство PA.

95-летняя монарх посетила торжественную службу по случаю столетней годовщины с момента создания Королевского британского легиона – благотворительной организации, которая оказывает помощь ветеранам вооруженных сил, передает ТАСС.

При этом королева вошла в здание не через центральную Западную дверь, а со стороны так называемого уголка поэтов в южной части церкви. Этот путь значительно ближе, отмечают СМИ.

Букингемский дворец состояние здоровья Ее Величества не прокомментировал.