 

Королева Елизавета II впервые вышла в свет с тростью

12.10.2021, 16:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКоролева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике с тростью во время службы в Вестминстерском аббатстве, сообщило агентство PA.

95-летняя монарх посетила торжественную службу по случаю столетней годовщины с момента создания Королевского британского легиона – благотворительной организации, которая оказывает помощь ветеранам вооруженных сил, передает ТАСС.

При этом королева вошла в здание не через центральную Западную дверь, а со стороны так называемого уголка поэтов в южной части церкви. Этот путь значительно ближе, отмечают СМИ.

Букингемский дворец состояние здоровья Ее Величества не прокомментировал.



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