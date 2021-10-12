Королева Елизавета II впервые вышла в свет с тростью
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Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике с тростью во время службы в Вестминстерском аббатстве, сообщило агентство PA.
95-летняя монарх посетила торжественную службу по случаю столетней годовщины с момента создания Королевского британского легиона – благотворительной организации, которая оказывает помощь ветеранам вооруженных сил, передает ТАСС.
При этом королева вошла в здание не через центральную Западную дверь, а со стороны так называемого уголка поэтов в южной части церкви. Этот путь значительно ближе, отмечают СМИ.
Букингемский дворец состояние здоровья Ее Величества не прокомментировал.
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