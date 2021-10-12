Москалькова выступила за изменение графика рейсов из-за жалоб живущих около аэропортов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена предложить изменить расписание рейсов самолетов в связи жалобами людей, живущих около аэропортов, на шум.

«На рассмотрении аппарата уполномоченного по правам человека есть коллективные обращения, связанные с шумом, вызываемым полетами, использованием авиационного транспорта. Когда-то города были далеко от аэропортов Домодедово, Шереметьево, потом они разрослись, приблизились к аэропортам, изменились расписания, и нам нужно заняться этой темой и просить менять расписание этих рейсов самолетов», – сказала омбудсмен на международной научно-практической конференции, посвященной проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве, передает ТАСС.

По ее словам, органы власти считают изменение графика рейсов самолетов крайне сложной задачей. «И мы считаем ее крайне сложной – невозможно демонтировать жилье, где люди [живут], куда-то переселить их, тогда мы будем предлагать, наверное, менять графики полетов с тем, чтобы люди не испытывали вот этих страшных мучений», – отметила Москалькова.