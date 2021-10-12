Доктор Мясников рассказал, сколько воды нужно выпивать в день

Ведущий и доктор Александр Мясников развеял распространенные мифы о вреде популярных пищевых привычек. В частности, он рассказал, сколько воды необходимо выпивать человеку в день.

Существует распространенное суждение о том, что за сутки человек должен потреблять минимум два литра воды. Мясников напомнил, что он получает жидкость и вместе с едой. В день достаточно пить пол-литра воды. Этого количества вполне хватит для покрытия дефицита, который образуется из-за выделения пота, дыхания и мочеиспускания.

Кроме этого, Мясников развеял миф о том, что можно пить только две чашки кофе в день. Как подчеркнул врач, этот напиток разрешено употреблять в качестве профилактики рака печени и цирроза. К тому же он предотвращает аритмию, инфаркт и инсульт. В то же время в сутки человек должен потреблять максимум 300 мг кофеина. Желательно данную норму не превышать.

Существует миф о том, что еду категорически нельзя запивать Мясников заявил, что это можно делать, но важно в качестве напитка использовать воду, а не молоко или же сок, в котором содержится очень много сахара.

Источник: smotrim.ru