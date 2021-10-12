Сауна и ледяная вода могут сделать сверхчеловеком?



1

минута

Исследователи из Копенгагенского университета предположили, что регулярное посещение сауны и плавание в холодной воде могут повлиять на способность бурого жира сжигать энергию и производить тепло, тем самым «приучая» организм комфортно переносить как сильную жару, так и холод.

Бурая жировая ткань обеспечивает процесс производства тепла в организме и участвует в жиросжигании. Этот жир также способствует контролю сахара в крови, поэтому активность бурой жировой ткани позволяет избежать развития диабета. С возрастом или при избыточном весе объем бурого жира уменьшается.

В исследовании участвовали восемь молодых мужчин, которые в течение двух лет раз в неделю практиковали плавание в холодной воде и сауну, либо только «моржевание». Еще восемь участников той же возрастной группы были включены в контрольную группу — они не занимались зимним плаванием и не посещали сауну.

Ученые предполагали, что у любителей ледяной воды и горячей сауны увеличится объем бурого жира, однако по результатам исследования они увидели другой эффект: у добровольцев значительно улучшилась терморегуляция. Чтобы оценить влияние таких процедур на устойчивость к холоду, добровольцев из обеих групп попросили окунуть руку в ледяную воду на три минуты. По сравнению с контрольной группой у всех участников были обнаружены минимальные изменения пульса и артериального давления. У них также была выше температура кожи, что означает более высокий уровень адаптации к потере тепла в организме.

При воздействии холода активность бурой жировой ткани увеличивалась в обеих группах, однако у любителей «моржевания» и сауны была отмечена более высокая выработка тепла и расход энергии.

Сауна и гидромассаж по эффекту схожи с легкими аэробными нагрузками

Посещение бани действительно способствует снижению веса, хотя есть важные нюансы.

Читать статью

«Они сжигали больше калорий во время охлаждения, возможно, из-за повышенной выработки тепла — сообщили авторы исследования.

Ученые также оценили терморегуляцию в организме у всех участников в течение дня при комфортной температуре. Оказалось, что у сторонников контрастных процедур температура тела в среднем ниже, что потенциально является признаком адаптации к жаре благодаря частому посещению сауны.

Авторы исследования отметили, что эти выводы нельзя считать окончательными из-за небольшой выборки участники, к тому же одного пола и возраста. Однако эти результаты потенциально указывают на то, что повышение активности бурой жировой ткани может значительно снизить риск нарушений метаболизма.